Pronostic Inter Milan Sassuolo : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

L’Inter intraitable face à Sassuolo

Vainqueur du Scudetto il y a 3 saisons de cela, l’Inter veut retrouver les joies du titre en Serie A, même s’il a remporté la Coupe d’Italie la saison passée. Actuellement, la bande à Inzaghi réalise un départ tonitruant puisqu’elle a remporté tous ses matchs. Cette dynamique lui permet logiquement d’occuper la tête du classement avec 3 points de plus que son premier poursuivant, le Milan AC. Sur ce parcours, les Intéristes ont signé des prestations de 1er plan pour s’imposer face à la Fiorentina (4-0) et surtout dans le derby face aux Rossoneri (5-1). Le week-end dernier, les Nerazzurri ont fait le taf à Empoli (0-1) grâce à l’excellent Dimarco. Sur la scène européenne, l’Inter a débuté par un match nul face à la Real Sociedad (1-1) et veut jouer les trouble-fêtes comme l’an passé (finaliste). Lors de l’intersaison, la formation italienne s’est renforcée avec les venues de Thuram, Sommer, Pavard, Frattesi, Sanchez ou Arnautovic. L’Autrichien, entré en cours de jeu face à Empoli, s’est blessé et sera par conséquent absent pour la réception de Sassuolo. Le duo offensif devrait être composé de Lautaro Martinez (5 buts en Serie A) et de Marcus Thuram (2 buts). Ce dernier, remplaçant en C1, avait retrouvé le 11 de départ à Empoli, comme Dimarco.

En face, Sassuolo est une formation qui a terminé dans le ventre mou du Calcio l’an passé. Souvent dépouillé de ses meilleurs éléments, le club a d’ailleurs perdu cet été son milieu de terrain Frattesi, parti rejoindre… l’Inter. Les Neroverdi connaissent une entame de Serie A poussive, certainement pas aidé par un calendrier compliqué. En effet, lors des 2 premières journées, Sassulo s’est incliné contre l’Atalanta et le Napoli. Ensuite, la bande à Berardi a enfin décroché un 1er succès face à Vérone (3-1). Surpris par Frosinone (4-2), Sassulo s’est repris lors de la dernière journée face à la Juventus (4-2), une victoire acquise en fin de match avec notamment une réalisation de l’ancien Merlu Laurienté. Cette dernière victoire a permis aux Neroverdi de remonter à la 12e place. Après avoir affronté l’Atalanta, le Napoli et la Juventus, Sassuolo fait face à l’actuel leader de Serie A, l’Inter. En pleine confiance, la formation lombarde devrait prendre le dessus sur Sassuolo, tout demême capable de scorer.

Retrouvez le Pronostic Inter Sassuolo détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

L'Inter maîtrise Sassuolo