L'Inter maîtrise Sassuolo

Inter 4-2 Sassuolo

Buts : Lukaku (41eet 89e), Tressoldi CSC (55e) et Martínez (58e) pour l’Inter // Henrique (63e) et Frattesi (77e) pour Sassuolo

L’Inter est inarrêtable.

Dans une partie très ouverte et offensive, l’Inter a pris le meilleur sur Sassuolo à Giuseppe-Meazza ce samedi (4-2). Les deux formations ont commencé avec une frayeur : l’Inter a d’abord vu Berardi pousser le cuir au fond, avant que l’arbitre ne signale un hors-jeu au préalable (11e), puis les locaux ont subi le même sort quelques instants plus tard, alors que Correa avait trompé Consigli (15e). Quelque peu passifs en début de partie, les Intéristes ont ensuite haussé le ton, à commencer par Lukaku, auteur d’un véritable bijou du gauche avant la pause pour mettre les siens devant (1-0, 41e). Au retour des vestiaires, les Milanais ont logiquement pris le large, bien aidés par une malheureuse déviation de Tressoldi dans sa propre cage (2-0, 55e).

Entré à la pause, Lautaro a alors permis à l’Inter de prendre le large, lui aussi profitant d’une déviation adverse (3-0, 58e). Les locaux pensaient alors avoir fait le plus dur, mais les visiteurs n’ont pas abdiqué. Sur un ballon millimétré de Berardi, Henrique a surgi pour placer une tête imparable pour Handanovič (3-1, 63e). Mieux encore : ils sont même revenus à une longueur, lorsque Frattesi a lui aussi dégainé un coup de casque sur un centre de Rogerio (3-2, 77e). L’orage passé, les Lombards ont patienté jusqu’en fin de rencontre et trouvé un Lukaku encore décisif pour tuer définitivement le match d’une jolie frappe croisée (4-2, 89e).

L’Inter retrouve sa place sur le podium chipée ce vendredi par la Lazio, Sassuolo reste treizième.

Inter (3-5-2) : Handanovič – D’Ambrosio, De Vrij (Bastoni, 73e), Acerbi – Bellanova (Darmian, 79e), Gagliardini, Brozović, Mkhitaryan (Asllani, 61e), Dimarco (Gosens, 61e) – Lukaku, Correa (Martínez, 46e). Entraîneur : Simone Inzaghi.

Sassuolo (4-3-3) : Consigli – Toljan (Zortea, 76e), Erlić, Tressoldi (Ferrari, 64e), Rogerio – Frattesi, Lopez, Henrique (Thorstvedt, 76e) – Berardi, Defrel (Pinamonti, 57e), Laurienté (Bajrami, 57e). Entraîneur : Alessio Dionisi.

L'Inter gifle le Hellas, la Cremonese frustre le Milan