Arda Turan prend les rênes du Shakhtar Donetsk

Bien loin de ses multiples affaires extrasportives, Arda Turan est désormais pleinement dans sa carrière de coach. Après avoir fait monter Eyüpspor en Süper Lig en 2024 et l’avoir mené à une 6e place cette saison, l’ancien joueur du Barça s’offre un nouveau défi : redresser le Shakhtar Donetsk, qui a terminé 3e du championnat ukrainien. Une gifle pour le club, qui n’était jamais sorti du top 2 au XXIe siècle.

Pleins d’ambitions

Son nouveau contrat court jusqu’en 2027, comme le rapporte le site officiel du club. « Arda Turan est un coach prometteur et ambitieux, avec de l’expérience dans la compétitive Süper Lig. En tant que joueur, c’est une légende du football européen. Ensemble, nous allons écrire une nouvelle page de l’histoire du Shakhtar », a déclaré Serhii Palkin, PDG du club.

De son côté, Turan n’a pas caché son enthousiasme non plus : « Fier de rejoindre un grand club avec une histoire riche et de grandes traditions. C’est une équipe connue dans toute l’Europe, avec l’ambition de gagner chaque match. J’espère contribuer à l’héritage du club et offrir aux supporters de nombreux moments de joie. Nous sommes très motivés pour gagner des trophées, en Ukraine comme en Europe. »

On suivra ça en C3 la saison prochaine.

