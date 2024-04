Arda Turan aurait détruit une villa barcelonaise à 18 millions d’euros

C’est le seul souvenir laissé par les trois ans d’Arda Turan à Barcelone.

S’il a aujourd’hui tourné la page de son passage en Catalogne pour aller entraîner le club d’Eyüpspor en Turquie, Arda Turan est toujours dans le viseur de la justice espagnole. Selon Sport, il n’est pas question de ses prestations sur les terrains, mais plutôt de l’état dans lequel il a laissé la villa où il a logé. Son ancien propriétaire l’accuse d’avoir dévasté son logement, d’une valeur estimée à 18 millions d’euros : « Quand Arda et ceux qui l’accompagnaient regardaient le football et qu’un but était marqué, selon qui c’était, ils jetaient la télécommande de la télévision dans la piscine. Une télécommande de mille euros ! Et je pense qu’il en a jeté une dizaine ou une quinzaine ! »

L’ex-Colchonero aurait lourdement dégradé la villa, pour laquelle il versait un loyer de 21 000 euros : ses amis auraient réalisé des soirées au cours desquelles les rideaux servaient de « balançoires sexuelles ». La presse espagnole fait également état de morceaux de murs arrachés et de meubles et d’appareils électroménagers gravement endommagés. Arrivé en 2015 au Barça en provenance de l’Atlético, Arda Turan n’a pas laissé un meilleur souvenir aux supporters blaugrana : ses 55 matchs en trois saisons n’ont pas vraiment participé à la rénovation du club.

