Arda Turan confie avoir été victime d’une arnaque qui l’a ruiné

Il devrait en profiter pour regarder ses fiches de paie du FC Barcelone.

Auprès de Sport, Arda Turan s’est confié ce mardi sur l’arnaque dont il affirme avoir été victime et qui l’a conduit à la ruine. Il pointe du doigt Seçil Erzan, directeur d’une banque du groupe DenizBank basée à Istanbul, ville où Arda Turan évoluait encore sous les couleurs de Galatasaray avant la fin de son contrat il y a un an. L’ancien joueur du FC Barcelone estime avoir été dupé par l’homme en question : « Il m’a induit en erreur en me disant que je ferais des bénéfices avec mes investissements. J’ai donné plus de 13 millions de dollars. Tout l’argent que j’avais gagné grâce à mes efforts. Le travail de plusieurs années a soudainement disparu… » Le directeur de banque est aussi pointé du doigt par Fernando Muslera, gardien de Galatasaray, qui se serait fait escroquer 1,2 million de dollars dans des circonstances similaires.

D’où l’importance de communiquer dans l’équipe.