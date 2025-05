Jean-Louis Leca va devenir le nouveau directeur sportif du RC Lens

À Lens, les chaises musicales continuent.

Moins d’un an après avoir changé toute sa direction, le président Joseph Oughourlian remanie encore l’organigramme, selon La Voix du Nord.

L’heure de Jean-Louis Leca

Exit Pierre Dréossi et Diego López, respectivement directeur général et directeur sportif. À leur place, deux visages bien connus du club : Benjamin Parrot, ancien directeur général délégué passé par la communication du club, monte en grade et devient directeur général, tandis que Jean-Louis Leca, ancien gardien au franc-parler légendaire, prend à 39 ans les clés du sportif. Des promotions maison qui sentent autant la continuité que l’économie salariale. L’ancien gardien bastiais, arrivé dans le Nord en 2018 et devenu l’un des leaders du vestiaire au fil des saisons, devient donc l’un des visages du RC Lens version 2025.

Reste plus qu’à trouver un entraîneur, après le départ de Will Still.

