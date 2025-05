Un gros remue-ménage attendu au RC Lens

L’effet domino.

Ce n’est pas encore l’heure de la stabilité au RC Lens. Après le départ de Will Still, qui aura passé un an sur le banc lensois, les Sang et Or doivent trouver un nouveau technicien. Cela ne s’arrête pas là, puisque le club devrait enregistrer deux nouveaux départs.

Deux départs d’un commun accord avec Oughourlian

Selon les informations de L’Équipe, Lens va perdre son directeur général Pierre Dréossi (lui aussi arrivé l’été dernier) et son directeur sportif Diego López. Les deux dirigeants vont quitter le RCL d’un commun accord avec le patron Joseph Oughourlian, explique le quotidien.

Dréossi avait regretté le départ de Still et les deux hommes avaient dû subir l’obligation de vendre des joueurs pour rééquilibrer les comptes l’été dernier comme cet hiver. Lens va donc devoir trouver de nouvelles personnes et réorganiser son secteur sportif en vue d’un mercato qui doit débuter dans un peu plus d’une semaine.

Avec ou sans Coupe d’Europe ?

