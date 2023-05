Le Bayern enchaîne face au Werder

Werder Brême 1-2 FC Bayern Munich

Buts : Schimd (87e) pour les Werderaner // Gnabry (62e), Sané (72e) pour les Rekordmeister

Dans un match très fermé (pour ne pas dire ennuyant), le Bayern s’est imposé 2-1 sur la pelouse du Werder Brême.

Un résultat qui permet aux hommes de Thomas Tuchel d’enchaîner deux victoires consécutives, en championnat, pour la première fois depuis le 11 mars. Les Rekordmeister démarrent en tout cas la partie très haut, mais tardent à terrasser leur adversaire du jour (douzième de Bundesliga, et luttant pour le maintien). Il faut finalement une bonne tête de Pavard sur coup franc pour tester les réflexes de Pavlenka, jusqu’ici sauvé par sa ligne arrière (20e). Petit à petit les Werderaner reprennent la main et rendent fou de rage Thomas Tuchel sur son banc : en deux minutes, son Bayern manque d’encaisser une madjer de Weiser (33e) puis un bombazo de Groß (35e). Au retour des vestiaires, ce sont encore les hommes d’Ole Werner qui assurent le show avec une reprise contrée de Ducksch (48e) et un ballon presque bien coupé par Weiser devant Cancelo (58e).

Entre-temps, le duo Gnabry-Mané s’est mis en jambe : le Sénégalais hérite d’un bon ballon de l’Allemand, avant de voir son tir s’écraser au ras du poteau (56e). La doublette fait mouche six minutes plus tard lorsque sur un ballon mis dans la boite par Mané, Musiala contrôle pour Gnabry qui récupère le cuir sur un contre favorable avant d’allumer Pavlenka (0-1, 62e). Les Bavarois font même le break dans la foulée grâce à un Cancelo s’improvisant milieu de terrain, décalant pour Mazraoui à l’opposé avant que celui-ci ne trouve Sané dans l’intervalle : tout juste entré, l’ex-Citizen conclut d’une frappe limpide dans le petit filet opposé (0-2, 72e). Un autre entrant ajoute son nom au tableau affichage, de façon plus anecdotique : foulant la pelouse depuis seulement cinq minutes, Schmidt signe un vrai golazo de l’entrée de la surface en envoyant un missile se nicher en pleine lucarne pour réduire la marque (1-2, 87e).

Le Bayern s’est fait peur en fin de match, mais assure l’essentiel !

Werder Brême (3-5-2) : Pavlenka – Pieper (Veljković, 55e), Stark, Friedl – Weiser, Bittencourt (Bittencourt, 82e), Groß (Gruev, 77e), Stage, Jung (Buchanan, 77e) – Schmid, Duckusch (Philipp, 77e). Entraîneur : Ole Werner.

FC Bayern Munich (4-2-3-1) : Sommer – Mazraoui, Pavard, De Ligt, Cancelo – Gravenberch (Müller, 64e), Kimmich – Coman (Sané, 64e), Musiala, Mané – Gnabry. Entraîneur : Thomas Tuchel.

Le Bayern se sort du piège tendu par le Hertha