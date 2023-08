Pronostic Union Saint-Gilloise Lugano : Analyse, cotes et prono du barrage aller de Ligue Europa

L’Union Saint Gilloise fait le taf face à Lugano

L’Union Saint Gilloise est passée de la 2e division aux compétitions européennes en un clac de doigt. En effet, proche de remporter la Jupiler League dès son retour dans l’élite, le club belge avait réussi un parcours intéressant l’an passé en EL ne chutant que face au Bayer Leverkusen en quarts de finale. Troisième du dernier championnat belge, l’USG doit passer ces barrages pour retrouver l’Europa League. La formation belge sera en rythme puisqu’elle a déjà disputé 4 journées de Jupiler League. Solide lors de ses 3 premiers matchs, l’Union s’est imposée face à Anderlecht (2-0), le Standard Liège (0-1) et Louvain (5-1). En revanche, les hommes du coach allemand Blessin ont subi une déconvenue face à Malines (4-0). La rapide réussite du club belge a attisé les convoitises puisque les Boniface (Bayer), Teuma (Reims) et Lynen (Werder) ont tous quitté le club cet été. Pour compenser ces absences, l’Union a misé sur les Machida, Amoura, ou MacAllister. Avec 4 buts et une passe décisive, Dennis Eckert Ayensa se montre ambitieux dans cette entame de saison.

► Déposez 100€ et misez avec 200€ chez ZEbet

⇒ ⇒ Inscrivez-vous avec le code SOFOOTX2 pour en profiter ⇐ ⇐

En face, Lugano sort d’un exercice intéressant sur le plan national. En effet, les protégés de Croci-Torti ont fini en 3e position en championnat et se sont également hissés en finale de la Coupe où ils ont buté sur les Young Boys de Berne. L’un des meilleurs éléments de cette équipe, l’Algérien Amoura est parti rejoindre… l’Union Saint-Gilloise cet été. Dans ce début de saison, Lugano affiche exactement le même bilan que l’Union, avec trois succès face à Lausanne (0-3), St Gallen (1-0) et Yverdon (6-1) pour un revers à Zurich (3-0). Le week-end dernier, la formation suisse n’a pas connu le moindre problème pour passer son 1er tour de Coupe de Suisse face à Gunzwil (0-7). En pleine progression, l’Union Saint Gilloise devrait s’imposer face à Lugano et prendre une option sur la qualification.

► Le pari « Victoire Union Saint-Gilloise » est coté à 1,48 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT de bonus (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec le code SOFOOTX2.

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 196€ (296€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Le pari « victoire USG et plus de 1,5 buts » est coté à 1,63 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT de bonus (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec le code SOFOOTX2.

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 226€ (326€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Union Saint Gilloise – Lugano :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ de bonus en Freebets avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Union Saint Gilloise Lugano encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

Kevin Mac Allister signe à l'Union saint-gilloise !