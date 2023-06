Lucas Moura : « J’ai marqué l’histoire de Tottenham »

Lucas Moura avec ses idées.

En fin de contrat après cinq saisons passées sous les couleurs de Tottenham, Lucas Moura va quitter les Spurs cet été, désireux de relever un nouveau défi en Europe avant de rentrer jouer pour São Paulo. « C’est un mélange d’émotions, je crois. Je pars la tête haute, avec la sensation du travail accompli. J’ai construit quelque chose de solide et marqué l’histoire de Tottenham, a-t-il assuré à L’Équipe concernant la fin de son aventure londonienne. Mais je quitte ce club en ayant aussi un pincement au cœur. Ça fait mal de quitter ce club, mes coéquipiers, la ville… Ça restera une expérience positive, j’ai grandi et progressé. Le seul regret est de ne pas avoir gagné un titre. »

Le Brésilien n’était pourtant pas loin avec une finale de Ligue des champions disputée en 2019 grâce à son triplé en demies contre l’Ajax. Une compétition qui se refuse également toujours à son ancien club, le PSG. « C’est une compétition difficile, la concurrence est terrible, ce n’est pas facile de monter une équipe en quelques semaines et penser que tu peux gagner cette épreuve, juge-t-il à propos des Rouge et Bleu. Avec un tel trio Neymar-Messi-Mbappé, ils ont forcément engendré beaucoup d’espoirs et d’attente, mais ça ne suffit pas pour gagner la C1. Je ne parlerais pas de fiasco, car la compétition est féroce. Il faut continuer à batailler, insister et être patient pour imiter un jour Manchester City. »

À deux doigts d’être une nouvelle démonstration du théorème des anciens Parisiens champions d’Europe après leur départ.

