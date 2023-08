Lucas Moura retourne au Brésil

De retour à la maison.

Libre de tout contrat après avoir quitté Tottenham à la fin de l’exercice 2022-2023, Lucas Moura a choisi de rentrer au Brésil, chez lui, où son club formateur de São Paulo lui a ouvert les bras. Professionnel entre 2010 et 2013 là-bas, l’ailier va donc faire son retour dix piges plus tard, à l’âge de 30 ans, pour (peut-être ?) un dernier défi dans sa carrière. Le club va en tout cas l’accueillir jusqu’à la fin de l’année dans un premier temps.

🆕✍️ Ele voltou! Lucas é mais um reforço do Tricolor para esta temporada! Saiba mais: https://t.co/k5eHOeOhVf#RespondeAoCoração ♥️🤍🖤#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/A6uMg6AdWY — São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 2, 2023

São Paulo poursuit ainsi sa politique de faire du neuf avec du vieux, quelques jours après avoir déjà récupéré James Rodríguez et comptant toujours Alexandre Pato et Rafinha (le latéral droit) dans ses rangs. « C’est un tourbillon d’émotions. Je me souviens de tout ce que j’ai vécu ici, tant de temps s’est écoulé et je suis de retour, c’est très excitant. Je suis très heureux, c’est un moment spécial dans ma carrière, pour ma famille », s’est réjoui Lucas dans un communiqué publié par le club.

Il aura l’occasion d’aller serrer la pince de Jair Bolsonaro.

