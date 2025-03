Le fils de Severino Lucas en état de mort cérébrale après un accident de voiture

Grande tristesse au Brésil.

Pedro Severino, jeune attaquant de 19 ans du club brésilien de Bragantino (club filiale du groupe Red Bull) et prêté par Botafogo, a été victime d’un violent traumatisme crânien, après accident entre une voiture et un camion, sur la commune d’Anhangüera, dans l’état de Goiás. Selon Globo, l’hôpital qui a pris en charge le jeune joueur vient d’ouvrir ce mardi soir une procédure pour « confirmer sa mort cérébrale », sans que d’autres informations ne soient parvenues depuis.

Fils d’un ancien joueur du Stade rennais

« Le patient doit subir un test d’apnée et des examens complémentaires. Cette procédure peut prendre jusqu’à 24 heures », explique l’hôpital à nos confrères. Pedro Severino, qui évolue avec l’équipe U20 de son club, n’est autre que le fils de Severino Lucas, attaquant brésilien passé par Rennes entre 2000 et 2003 (84 matchs pour 11 buts), retraité du football depuis 2013 et qui nous avait raconté qu’il rêvait de voir ses fils porter le maillot du Stade rennais un jour.

