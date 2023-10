Kylian Mbappé est-il une punaise de lit ?

Kylian Mbappé est dans de beaux draps ! Auteur d’une prestation insipide lors de la large défaite face à Newcastle, peut-être la pire en Ligue des champions de sa part depuis qu’il est au PSG, l’attaquant s’est vu affubler d’un nouveau surnom par un Tweetos anglophone. Un sobriquet un peu débile, tiré par les cheveux et qui sonne assez mal dans la langue de Molière, mais qui a fait son petit effet pendant la rencontre : « Kylian Mbedbug ».

Celles et ceux qui ne galèrent pas quand ils regardent une série en VO ou qui savent utiliser Google Trad auront vite compris que « bedbug » en anglais signifie « punaise de lit » en français ; une référence évidente au fléau qui crée une psychose générale en France et qui fait la Une de tous les médias depuis plusieurs semaines.

Kylian Mbedbug been quiet so far

— Kome (@KahunaKome) October 4, 2023