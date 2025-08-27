Qarabag verra la Ligue des champions

Hongrois rêver !

Cruelle désillusion pour Ferencvaros sur la pelouse de Qarabag. Après avoir perdu (3-1) à domicile au match aller, le club budapestois a pris sa revanche en Azerbaïdjan ce mercredi soir (2-3), mais le score cumulé (5-4) ne suffit pas et ce sont les Cavaliers qui verront la phase de ligue de la C1 pour la deuxième fois de leur histoire seulement.

Lenny Joseph avait trouvé la faille dès la 12e minute après que Clément Turpin valide son but à l’aide de la VAR. Passeur à l’aller, le Capverdien Leandro Andrade égalise pour Qarabag peu après (1-1, 25e), avant que l’ancien grenoblois Abdellah Zoubir ne permettent aux siens de repasser en tête juste avant la pause en inscrivant le deuxième but français de cette partie (2-1, 45e).

Au retour des vestiaires, les joueurs de Ferencvaros n’ont pas baissé les armes : l’international hongrois Barnabas Varga remet les compteurs à zéro sur penalty (2-2, 55e), avant que son compatriote Alex Toth ne redonne l’avantage aux visiteurs peu avant la fin du temps réglementaire (2-3, 81e).

Malheureusement, la large domination magyare (60% de possession, 17 tirs – contre 10 pour Qarabag) n’a pas été récompensée et Ferencvaros aura péché par manque d’efficacité.

Dommage, on aurait bien kiffé revoir ce diable de Naby Keita en Ligue des champions.

