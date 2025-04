Avant sa finale de C3, MU arrache un point miraculeux à Bournemouth

Bournemouth 1-1 Man United

Buts : Semenyo (23e) pour les Cherries // Højlund (90e+6) pour les Red Devils

Expulsion : Evanilson (70e) pour les Cherries

Un bon point pris chez le dixième !

Mené à partir du milieu de première période à cause d’une frappasse d’Antoine Semenyo (23e), mais en supériorité numérique à partir de la 70e minute après le rouge d’Evanilson, Manchester United a attendu la sixième minute des arrêts de jeu pour égaliser sur un but moche de Rasmus Højlund, à Bournemouth (1-1). Les Red Devils, qui ont tenté leur chance à 25 reprises ce dimanche, mais auraient pu être punis si Dango Ouattara n’avait pas trouvé le montant (60e), n’ont gagné qu’une seule de leurs sept dernières parties – c’était ce match fou face à l’OL – et sont 14es de Premier League.

Ils peuvent enfin se tourner vers la demi-finale de Ligue Europa qui les attend jeudi, à Bilbao.

À Bournemouth, Manchester United cale encore