Suivez en direct le tirage au sort de l’OM

Ce sera donc Barcelone pour le PSG ! Et pour l'OM ? Liverpool ? Le Bayer Leverkusen ? Ou alors un tirage plus clément ? Suivez avec nous le tirage au sort de la Ligue Europa !

Les qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue Europa :

Olympique de Marseille

Liverpool FC

West Ham United

AS Roma

AC Milan

Atalanta

Bayer Leverkusen

SL Benfica

12h58 : Au tour de l’OM donc. Qui voulez-vous en quarts ?

12h25 : Bon, on se retrouve à 13 heures pour le tirage de l’OM en C3 !

12h22 : Les trois dernières fois que le Bayern a joué Arsenal, il s’est imposé 5-1. Pauvres Gunners.

12h20 : C’est la 6e fois en 12 ans que le PSG et le Barça se retrouveront en C1. Un avis sur ce tirage ?

12h19 : Et c’est donc celui qui triomphera de Bayern-Arsenal qui sera opposé au vainqueur de Real-City !

12h17 : En demies, le vainqueur du PSG-Barça ira défier le vainqueur d’Atlético-Borussia !

12h14 : ET DONC PSG-BARÇA ! Retour à Barcelone !

12h14 : REAL-CITY !!

12h13 : Atlético-Borussia ! Bon, peu alléchant.

12h12 : Et c’est pour le Bayern !! Le classique Bayern-Arsenal.

12h11 : Le premier tiré est Arsenal !

12h09 : Allez, on y va.

12h06 : C’est John Obi Mikel qui va tirer les boules !

12h05 : L’arrivée du grand Giorgio Marchetti sur scène. L’idole d’une génération.

12h04 : ALLEZ TIREZ LES BOULES, LÀ !

12h00 : Le meilleur tirage pour Paris, c’est Dortmund, on est d’accord ?

11h55 : Alors ? Vous voyez qui pour Paris ? Perso, une pièce sur l’Atlético de Madrid ou sur Arsenal.

11h50 : Saluuuuuuut les footix !! Ça va bien ? Les tirages au sort font partie de mes moments préférés même quand mon équipe n’est pas impliquée (ce qui est malheureusement le cas aujourd’hui). À partir de 12h, on aura droit au tirage des quarts et des demies de Ligue des champions. Une heure plus tard, ce sera au tour de la Ligue Europa !

Le football français, une belle cinquième roue du carrosse