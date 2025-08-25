S’abonner au mag
Papa Bellingham s’en prend au directeur sportif de Dortmund

Papa Bellingham s’en prend au directeur sportif de Dortmund

Tous les mêmes et y en a marre.

Samedi dernier, le Borussia Dortmund a été mis en échec par Sankt Pauli. Alors qu’il menait 3-1 à cinq minutes de la fin, le BvB a concédé deux buts coup sur coup. Résultat : un match nul frustrant contre un candidat à la relégation. D’après les informations du Times publiées ce dimanche, ce scénario n’a absolument pas plu au père de Jobe Bellingham, Mark.

Daddy pas cool

Juste après le coup de sifflet final, le daron des deux frères a accédé à la zone autour du vestiaire pour exprimer son mécontentement au directeur sportif de Dortmund, Sebastian Kehl. Selon lui, son fils n’aurait pas dû sortir à la mi-temps alors que le Borussia gagnait seulement 1-0. Dans un second temps, il a aussi critiqué la tactique « prudente » de l’entraîneur Niko Kovač contre Sankt Pauli.

À la suite de cet incident, la direction du Borussia Dortmund a affirmé que les proches des joueurs (famille, agents, amis…) n’auront plus l’autorisation de pénétrer dans les vestiaires. « C’est une zone réservée aux joueurs, aux entraîneurs et à l’encadrement, et non aux familles et aux conseillers. Cela ne se reproduira plus. »

Au coin.

