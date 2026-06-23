- Les notes de Koh-Lanta : les Reliques du destin
- Épisode final
Les notes de Koh-Lanta : les Reliques du destin
Et voilà, c’est fini pour l’évènement sportif de l’été ! Cynthia peut mettre une étoile sur son maillot. Rendez-vous en août pour la reprise de la Ligue 1 !
Les finalistes
Cynthia
Elle a démarré doucement avant de rouler sur la compétition… et si la Belgique allait la chercher ?
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Clarisse
Hier, elle poussait pour l’Irak parce qu’elle savait qu’elle serait dans la même situation ce soir. Et cette fois, même pas d’orage pour repousser la sentence.
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Guillaume
Le poulet est un aliment au potentiel incroyable. Guillaume aussi. Dommage qu’il ait choisi de faire une finale de blanc de poulet tout sec plutôt que de poulet rôti bien juteux.
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Les autres
Paul
La mode de la mèche à la Justin Bieber a été abandonnée par tous. Tous ? Non ! Un irréductible Paul résiste encore et toujours à la pression du coiffeur.
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Ulrich
L’équipe un peu marrante de la compétition mais qui sort trop tôt pour qu’on s’en rappelle. Le Costa Rica 2014.
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Cindy
Cindy et Daniel se battront à la Maison-Blanche l’année prochaine pour divertir Donald Trump.
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Zakariya
Il n’y a qu’un homme qui puisse mettre un tel décolleté à la TV et ne pas se manger une seule réflexion sexiste.
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Françoise
Il y a toujours un joueur sur lequel on bloque quand on refait les listes des anciennes Coupes du monde. Eh bah c’est Françoise.
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Daniel
Sacrée fête de la musique pour Daniel. Même si on se demande quel thème l’a poussé à se déguiser en M. Propre.
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Le boss
Denis Brogniart
La canicule sera vraiment sérieuse quand il lâchera sa foutue chemise en jean.
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Par Léo Tourbe