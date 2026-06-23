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Les notes de Koh-Lanta : les Reliques du destin

Par Léo Tourbe
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Les notes de Koh-Lanta : les Reliques du destin

Et voilà, c’est fini pour l’évènement sportif de l’été ! Cynthia peut mettre une étoile sur son maillot. Rendez-vous en août pour la reprise de la Ligue 1 !

Les finalistes

CYNTHIA__AI2_1547-e1772553348786

Cynthia

Elle a démarré doucement avant de rouler sur la compétition… et si la Belgique allait la chercher ?

Note de la rédaction 10/10
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CLARISSE__AI2_2160-e1772552717634

Clarisse

Hier, elle poussait pour l’Irak parce qu’elle savait qu’elle serait dans la même situation ce soir. Et cette fois, même pas d’orage pour repousser la sentence.

Note de la rédaction 8/10
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GUILLAUME__AI2_2503-e1772553477910

Guillaume

Le poulet est un aliment au potentiel incroyable. Guillaume aussi. Dommage qu’il ait choisi de faire une finale de blanc de poulet tout sec plutôt que de poulet rôti bien juteux.

Note de la rédaction 4/10
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Les autres

PAUL__AI2_2403-e1772553165911

Paul

La mode de la mèche à la Justin Bieber a été abandonnée par tous. Tous ? Non ! Un irréductible Paul résiste encore et toujours à la pression du coiffeur.

Note de la rédaction 5/10
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ULRICH__AI2_2337-e1772553204469

Ulrich

L’équipe un peu marrante de la compétition mais qui sort trop tôt pour qu’on s’en rappelle. Le Costa Rica 2014.

Note de la rédaction 6/10
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CINDY__AI2_1430-e1772552959799

Cindy

Cindy et Daniel se battront à la Maison-Blanche l’année prochaine pour divertir Donald Trump.

Note de la rédaction 6/10
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ZAKARIYA__AI2_1471-e1772553081816

Zakariya

Il n’y a qu’un homme qui puisse mettre un tel décolleté à la TV et ne pas se manger une seule réflexion sexiste.

Note de la rédaction 6/10
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FRANCOISE__AI2_1673-e1772553037879

Françoise

Il y a toujours un joueur sur lequel on bloque quand on refait les listes des anciennes Coupes du monde. Eh bah c’est Françoise.

Note de la rédaction 5/10
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DANIEL__AI2_1706-e1772553126664

Daniel

Sacrée fête de la musique pour Daniel. Même si on se demande quel thème l’a poussé à se déguiser en M. Propre.

Note de la rédaction 6/10
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Le boss

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Denis Brogniart

La canicule sera vraiment sérieuse quand il lâchera sa foutue chemise en jean.

Note de la rédaction 41°C
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Par Léo Tourbe

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