Revivez l’exploit de Nantes face à la Juventus Turin

AHHHH ÇA PART DANS TOUS LES SENS !! Vlahovic hérite du ballon à l’entrée de la surface, et décale Chiesa sur sa gauche. L’Italien frappe en force et trouve la barre PUIS le poteau mais le ballon n’entre pas dans le but de Lafont ! Dans la foulée, Pallois dégage et assomme Moutoussamy !!