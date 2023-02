Nantes 0-3 Juventus

Buts : Di María (5e, 20e SP & 78e) pour les Bianconeri

Expulsion : Pallois (17e) pour les Canaris

Malgré la pluie, malgré le froid, malgré un horaire encore une fois insensé (18h45 un jeudi), on avait promis une énorme fiesta à Nantes ce jeudi soir, et il aura finalement fallu deux hommes pour la gâcher, en moins de vingt minutes : Ángel Di María, une nouvelle fois princier pour son retour sur une pelouse française et auteur d’un époustouflant triplé, déjà, mais aussi José María Sánchez, sadique au sifflet et impassible au moment de réduire les Canaris à dix, dès la fin du premier quart d’heure, comme si le penalty refusé aux Turinois par João Pinheiro, à la 90e+4 de la manche aller, devait être pardonné. Auteurs d’un exploit en Italie (1-1), les Jaune et Vert ont cette fois été balayés (0-3), et le parcours s’arrête ici. Place au retour à la normale.

Pallois, le quart d’heure américain

Très bien entré dans son match avec une œuvre d’art de la Brigade Loire, un onze de départ moins frileux que la semaine dernière et plusieurs incursions dans les seize mètres adverses, Nantes a été calmé par une parabole sortie de nulle part de Di María, déjà « le meilleur des 22 joueurs » une semaine plus tôt, dixit Antoine Kombouaré (0-1, 5e). Intenable, El Fideo n’en est pas resté là, puisque, sur sa deuxième situation et en profitant d’un contre emmené par Adrien Rabiot, il a mis la pagaille côté droit avant de provoquer une main et une très sévère double peine pour Nicolas Pallois (rouge et penalty), sorti sous l’ovation de la Beaujoire.

🟥 Festival de Di Maria dans la défense nantaise. Penalty + carton rouge contre Pallois. Ce que fait Di Maria est magique mais c'est ULTRA-SEVERE, non ? Di Maria a transformé, ça fait 2-0 pour la Juve. pic.twitter.com/hzs9jYoB1Y — RMC Sport (@RMCsport) February 23, 2023

Mis l’abri après leurs deux premières occasions, Di María ayant signé le doublé en transformant depuis les onze mètres (0-2, 20e), les Bianconeri ont pu continuer de canarder grâce à leur supériorité numérique, notamment par Di María (22e, 51e), Rabiot (27e), Manuel Locatelli (37e), mais surtout Filip Kostić (45e+4, 52e), Juan Cuadrado (66e) ou Alex Sandro (75e), alors qu’Alban Lafont et Charles Traoré – remplaçant du sacrifié Pedro Chirivella – sauvaient ce qu’il restait à sauver. Finalement, dans le dernier quart d’heure d’une deuxième période sans grand intérêt, un coup de billard dans la surface jaune a permis à l’Argentin de s’élever et de faire vibrer la montre arbitrale, de la tête, histoire d’inscrire sa troisième réalisation du soir et de clore une bonne fois pour toutes les débats (0-3, 78e). La bonne entrée de Mostafa Mohamed, l’occasion d’Evann Guessand (89e) et la praline de Ludovic Blas (90e+1) n’auront pas permis aux locaux d’inscrire le fameux but pour l’honneur, mais la Beaujoire aura pu kiffer jusqu’au bout de cette aventure européenne. La prochaine n’aura peut-être lieu que dans vingt ans.

Nantes (3-5-2) : Lafont (c) – Castelletto, Girotto, Pallois – Centonze, Sissoko (Moutoussamy, 46e), Mollet (Guessand, 73e), Chirivella (C. Traoré, 24e), Simon (M. Mohamed, 73e) – Blas, Delort (Ganago, 46e). Entraîneur : Antoine Kombouaré.

Juventus (4-3-3) : Szczęsny – Danilo (c) (Bonucci, 82e), De Sciglio (Cuadrado, 65e), Bremer, A. Sandro – Fagioli, Locatelli, Rabiot – Di María (Paredes, 82e), Kean (Vlahović, 64e), Kostić (Iling-Junior, 83e). Entraîneur : Massimiliano Allegri.