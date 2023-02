Juventus 1-1 Nantes

Buts : Vlahović (13e) pour les Bianconeri // Blas (60e) pour les Canaris

Le titre de 1995 avec la meilleure attaque et la meilleure défense, le jeu à la nantaise, les 32 matchs sans défaite, l’épopée en Ligue des champions, les buts de légende : de toute évidence, le FC Nantes d’Antoine Kombouaré n’égalera jamais celui de Coco Suaudeau. Mais ce jeudi soir, les coéquipiers de Ludovic Blas et Nicolas Pallois, treizièmes de Ligue 1, ont accompli quelque chose que leurs aînés du siècle dernier pourront leur envier : accrocher un match nul sur la pelouse de la Juventus (1-1), dans la manche aller d’une double confrontation de Coupe d’Europe, pour corriger un affront vieux de 27 ans et aborder le match retour, dans une semaine, avec l’espoir d’un exploit toujours vivace. Ce FCN-là est décidément un maître du contre-pied.

Sans la Brigade Loire, mais avec Nicolas Pallois

Sans le noyau dur de ses supporters, recalé à l’entrée de l’enceinte à cause d’un excès de zèle des stadiers à la fouille, le FCN a démarré à froid et s’est rapidement fait cueillir par le trio Chiesa-Di María-Vlahović. Après avoir alerté une première fois Alban Lafont (2e), l’Argentin, en tenue de gala, a trouvé son partenaire italien qui a pu offrir l’ouverture du score au Serbe (1-0, 13e). En jambes, Adrien Rabiot a voulu enfoncer le clou (28e), ce à quoi Ludovic Blas a répondu en repiquant intérieur (29e). Lafont, dans ses bois, a continué d’assurer, empêchant Andrei Girotto de s’offrir un CSC (31e) et s’interposant sur un coup franc de Leandro Paredes (45e+2).

Ce n’est qu’à l’heure de jeu que Nantes a desserré le frein à main, puisque Fabien Centonze a mené un contre supersonique au bout duquel Mostafa Mohamed a envoyé Blas allumer Wojciech Szczęsny pour libérer les siens (1-1, 60e). Dans l’euphorie de ce coup de théâtre, Nicolas Pallois, de retour aux affaires spécialement pour ce choc, a dû se sacrifier pour éviter la douche froide, la frappe de Chiesa ricochant sur la barre et le poteau (62e). Cette même transversale a sauvé les Canaris une deuxième fois dans la foulée, sur un corner direct du bouillant Di María (66e), alors que Samuel Moutoussamy a fait passer un frisson à l’opposé (71e). Le chrono tournant, les Jaune et Vert ayant peu à peu trouvé leurs repères dans ce combat et le Juventus Stadium s’impatientant, les Bianconeri ont passé leur fin de partie à envoyer des chiches au-dessus de Lafont, Bremer ratant même la balle de match de la tête (90e+5), sur une action où le suspense d’un éventuel penalty turinois (pour une main de Centonze, bousculé par le bufle brésilien) a arrêté le temps. Nantes est encore en course en Ligue Europa à l’issue de cette première manche, et c’est déjà une performance.

Juve (3-5-2) : Szczęsny – Danilo (c), Bremer, A. Sandro – Di María (Soulé, 73e), Paredes (Locatelli, 63e), Rabiot, Fagioli (Kostić, 63e), De Sciglio (Cuadrado, 73e) – Vlahović (Kean (86e), Chiesa. Entraîneur : Massimiliano Allegri.

Nantes (3-5-2) : Lafont (c) – Castelletto (Guessand, 88e), Girotto, Pallois (Corchia, 83e) – Centonze, Sissoko, Chirivella (Mollet, 77e), Moutoussamy, Coco (C. Traoré, 77e) – Blas, M. Mohamed (Simon, 77e). Entraîneur : Antoine Kombouaré.