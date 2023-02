Certains supporters nantais n’ont pas pu entrer dans le stade à Turin

L’exigence de la coupe d’Europe, c’est aussi dans les fouilles.

La Brigade Loire s’éloigne de l’entrée du stade sous les applaudissements. Elle ne rentrera pas visiblement (?)… Quelle tristesse. #JUVFCN pic.twitter.com/1G5TUNnf2Y — Alexis Vergereau (@Alexis_Vrg) February 16, 2023

Ce jeudi, l’équipe du FC Nantes se déplace sur la pelouse de la Juventus en barrages de Ligue Europa, et a emmené des milliers de supporters venus de Loire-Atlantique. Mais tout ne s’est pas passé comme prévu à Turin : bloqués pendant de longues minutes, d’abord dans des bus puis aux portes du stade, les fans nantais ont fait face à des fouilles très poussées et ils étaient nombreux à ne pas être entrés dans l’enceinte au moment où le coup d’envoi a été donné. La Brigade Loire, principal groupe ultra nantais et dont les drapeaux auraient été refusés à l’entrée, fait notamment partie des recalés et a même carrément quitté les lieux. Le parcage des visiteurs, que l’on annonçait blindé, peine finalement à se remplir totalement.

La Brigade Loire, interdite de rentrer dans l'Allianz Stadium, quitte l'enceinte du stade sous les applaudissements des autres supporters. #JuveNantes #LigueEuropa @OFsports44 pic.twitter.com/dFMfOkIrBt — Pierre Hamon (@hamonpierre44) February 16, 2023

Triste.