Juventus-Nantes : affiche anachronique

Vingt-sept ans après une mémorable demi-finale de C1, le FC Nantes se déplace ce jeudi à Turin pour retrouver la Juventus en Ligue Europa. Si la magie de 1996 n'est plus là et que l'affiche a perdu une bonne dose de prestige, les Canaris et leurs supporters comptent bien vibrer à l'occasion de cette double confrontation.

« On a largement le temps pour préparer, d’ailleurs je ne sais même pas ce qu’a fait la Juve (ce week-end), je ne sais même pas quels sont les joueurs qui composent l’équipe de la Juve. J’attendrai mardi, demain on a un décrassage et après je me concentrerai sur ce match-là tranquillement. Ça n’est que du bonus. On aborde ce match avec beaucoup de sérénité. Il n’y a pas d’excitation, on a le temps. » Dimanche au sortir d’un succès en championnat contre Lorient (1-0) offrant au FC Nantes dix points d’avance sur la zone rouge, Antoine Kombouaré faisait du Antoine Kombouaré et jouait cartes sur table : non, le déplacement de ce jeudi à Turin ne l’obsède pas tant que ça. Au milieu d’un calendrier hivernal surchargé qui voit l’octuple champion de France – seule équipe française encore engagée sur trois tableaux – offrir onze représentations en moins de cinq semaines entre fin janvier et début mars, le Kanak a surtout envie de souffler, lui qui en début de saison, ne se serait certainement jamais imaginé pareille situation. À moins que, avec cette sortie, il ait voulu prendre sur son dos l’entièreté de la pression et décharger ainsi ses joueurs.

Gallagher : Don’t Look Back in Anger

Actuel treizième de Ligue 1 malgré la meilleure défense des cinq grands championnats depuis la reprise en décembre, et une seule défaite toutes compétitions confondues sur ses onze dernières parties, le FCN traverse une saison bizarroïde faite de très hauts et de très bas. À l’image de ses prestations en Ligue Europa : parfaitement lancés dans leur phase de poules le 8 septembre dernier lors d’une nuit de folie contre l’Olympiakos (2-1), les Canaris ont ensuite subi trois claques consécutives à l’automne (3-0 en Azerbaïdjan, 2-0 à Fribourg puis 4-0 à la maison contre les Allemands) avant un sprint final royal à domicile face à Qarabağ (2-1) puis sur la pelouse du Pirée (0-2). Suffisant pour poursuivre son chemin dans la cadette des compétitions européennes, et se présenter en ce mois de février face à un gros nom : la Juventus, ses stars, ses 36 Scudetti au palmarès, ses 14 finales européennes disputées entre 1976 et 2017, et ses 6 trophées continentaux soulevés.

🟡🟢 Nantes have lost only 1 of their last 12 games (all competitions) 👊 Will they reach the round of 16?#UEL pic.twitter.com/UQGJ36aRqz — UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 14, 2023

Sur les rives de l’Erdre, pour ceux qui sont assez âgés pour se souvenir du 3 avril 1996, on n’a toujours pas digéré l’arbitrage à sens unique de l’homme en noir Dermot Gallagher, le carton rouge récolté par Bruno Carotti avant la mi-temps et l’issue de la demi-finale aller de Ligue des champions (2-0) disputée au – défunt – Stadio delle Alpi face à la bande d’Alessandro Del Piero, Didier Deschamps ou Fabrizio Ravanelli, à une époque où les pratiques au sein même des vestiaires italiens étaient également loin d’être pures. La manche retour, treize jours plus tard dans la cité des ducs de Bretagne, avait été l’occasion pour les Jaune et Vert – en pleine période dorée avec des joueurs du sérail et sous les ordres de Coco Suaudeau – d’offrir à leurs supporters, à défaut d’une qualification, une victoire de légende (3-2) et l’une des plus belles pages de l’histoire du club face au futur vainqueur cette année-là.

Ce match, tout le monde au club le mérite après plusieurs années de galère, surtout pour les supporters. Ludovic Blas

Vingt-sept ans plus tard, les deux écuries ont adopté le même logo aseptisé, Japhet N’Doram a raccroché, Nantes n’aligne quasiment plus de joueurs de sa formation – la faute en partie à Kombouaré – et n’est pas près de faire son retour en C1, mais a le droit à une revanche grâce à son succès en Coupe de France en mai dernier et à la perte soudaine de prestige du club piémontais : quatrième de Serie A la saison passée, l’escouade d’Adrien Rabiot a complètement foiré sa phase de groupes de Ligue des champions (avec trois petits points, deux défaites contre Paris, deux autres face à Benfica et même une sur la pelouse du Maccabi Haïfa) et doit en plus composer, en championnat, avec une sanction de quinze points de pénalité qui la fait aujourd’hui pointer au neuvième rang du classement. La Juve a, de plus, dû se remettre de l’affront subi à domicile face au promu Monza (0-2) le 29 janvier, en passant ensuite sur la Lazio (1-0 en Coppa), la Salernitana (0-3) et la Fiorentina (1-0) avec un Ángel Di María retrouvé. Larguée à onze points du top 4, la Vieille Dame – toujours privée de Paul Pogba – a tout intérêt à ne pas prendre à la légère cette Ligue Europa, porte d’entrée vers la C1 en cas de victoire finale. Pourtant à l’image du point presse de Max Allegri et Bremer ce mercredi ainsi que des questions qui leur ont été posées, Turin a surtout la tête aux problèmes extrasportifs des Bianconeri, de nouveaux rebondissements étant encore potentiellement à prévoir.

Ganago en deuil

« Nous croyons en nos chances de continuer l’aventure, pose de son côté le maître à jouer nantais Ludovic Blas, qui a désormais quelqu’un avec qui parler sur le terrain, en la personne de Florent Mollet. Ce match, tout le monde au club le mérite après plusieurs années de galère, surtout pour les supporters. Il va s’agir d’un moment historique. » Pour assister au duel entre le bulldozer Dušan Vlahović et le tractopelle Nicolas Pallois, en revanche, il faudra vraisemblablement patienter, le patron de la défense nantaise étant encore en phase de reprise. Il sera néanmoins dans le groupe, alors que la pépite Quentin Merlin, elle, est bel et bien sur le carreau. Poussée par un parcage de 2099 aficionados (un record en déplacement européen pour le FCN) sans compter le reste des Nantais éparpillés dans le stade, la formation de Loire-Atlantique jouera aussi pour rendre un hommage : Chloé, cinq ans, fille unique d’Ignatius Ganago, s’est éteinte des suites d’une maladie, dans la soirée de lundi, provoquant un émoi certain à Nantes et au-delà. L’heure sera donc au recueillement, en même temps qu’à la découverte d’un nouveau monde.

Les trois seuls joueurs de l’effectif jaune à peu près rompus à ce genre de sommets européens ? Moussa Sissoko, Moses Simon et Mostafa Mohamed. Le premier n’a toujours pas convaincu depuis son arrivée, essuie des sifflets à chaque apparition à la Beaujoire et n’est même pas sûr d’être aligné ce jeudi dans le Piémont ; le second, méconnaissable depuis août, est devenu la caricature du dragster qui effrayait la Ligue 1 il y a encore quelques mois et revient de quinze jours d’infirmerie ; le troisième, auteur d’une première partie de saison correcte et d’une performance majuscule lors du match de la qualification à Athènes, a vu son entraîneur venir lui mettre dans les pattes l’encombrant Andy Delort, à la fin du mois de janvier, et ne sait plus trop où il en est au sein de cette équipe ; mais avec l’absence de l’ancien Aiglon pour le déplacement de l’autre côté des Alpes, l’Égyptien aura l’occasion de marquer son territoire et de rappeler son pedigree, au Juventus Stadium. Il ne reste plus à Kombouaré qu’à mettre la main sur la feuille de match, et le show pourra commencer.