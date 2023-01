Nantes arrache les barrages de C3 sur la pelouse de l’Olympiakos

Buts : Mostafa Mohamed (79e) & Blas (90e) pour les Canaris

L’amitié entre les supporters nantais et ceux de Fribourg a de beaux jours devant elle.

Chez un Olympiakos déjà condamné à la quatrième place de sa poule Ligue Europa et qui n’avait plus trop la tête à la Coupe d’Europe, le FC Nantes a souffert en première période avant de prendre le dessus (0-2) grâce à Mostafa Mohamed et Ludovic Blas, les deux grands bonshommes du jour. Avec le nul de Fribourg sur la pelouse de Qarabağ (1-1), les Canaris, deuxièmes, verront les seizièmes de finale de la compétition, face à un gros poisson reversé de Ligue des champions.

Après un but logiquement refusé à Evann Guessand sur corner (3e) et la sortie prématurée de Fábio (5e), les locaux ont haussé le ton, et Alban Lafont a dû tenir la baraque (6e, 19e, 20e), bien aidé par Nicolas Pallois (30e). Triste pendant près de 35 minutes malgré la belle frappe de Pierre Kunde, la deuxième période a réellement démarré à douze minutes de son terme, lorsque Blas, entré à la pause, a offert un caviar au malin Mohamed (0-1, 79e). Les Jaune et Vert ont ensuite eu l’occasion de dérouler, avec toujours les deux mêmes attaquants : sur une action amorcée par Moussa Sissoko, l’Égyptien a signé une superbe remise en talonnade pour le gaucher, qui a claqué un lob succulent afin de faire le break (0-2, 90e).

? Les Nantais qui vivent leur qualif’ pour les barrages de Ligue Europa sur un portable cinq minutes après la fin de leur match (victoire 2-0 face à l’Olympiacos). Superbes images. pic.twitter.com/JTAni6wrAb — RMC Sport (@RMCsport) November 3, 2022

La voilà, la première victoire européenne de Nantes à l’extérieur depuis 19 ans. Place au tirage, dans quatre jours, pour savoir si le Barça se pointera à la Beaujoire en février.

Olympiakos (4-2-3-1) : Tzolákis – Androutsos, Kalogeropoulos (P. Cissé, 61e), Retsos, Vrousái (Vrsaljko, 46e) – Kunde, Bouchalákis – Bowler (Pipa, 86e), El-Arabi (c) (Sapountzis, 46e), A. Kamara (Marcelo, 69e) – U. Hwang. Entraîneur : Míchel.

Nantes (4-4-2) : Lafont (c) – Corchia, Castelletto, Pallois, Fábio (Appiah, 5e) – Guessand (Coco, 80e), M. Sissoko, Moutoussamy (Chirivella, 73e), Simon (Blas, 46e) – Ganago (K. Bamba, 73e), Mostafa Mohamed. Entraîneur : Antoine Kombouaré.