Monaco gobe l’Étoile rouge, mais doit se contenter des seizièmes

Buts : Volland (5e, 27e & 87e) et Rodić CSC (50e) pour l’ASM // Kanga (54e SP) pour Zvezda

Le Rocher éteint l’Étoile.

Sérieuse et glaciale en première période, l’AS Monaco a digéré l’Étoile rouge de Belgrade sous une pluie battante (4-1), pour se hisser en… seizièmes de finale de la Ligue Europa, à cause de la différence de buts particulière avec Ferencváros, pourtant défait à Trabzon. Très vite, on comprend que les hommes de Philippe Clement ne sont pas là pour gigoter dans le vide. Sur un centre au cordeau d’Aleksandr Golovin, Kevin Volland devance la sortie hasardeuse de Milan Borjan, et place un coup de casque létal (1-0, 5e). Les corners en faveur de l’ASM fusent, Krépin Diatta et Guillermo Maripán allument Borjan, Wissam Ben Yedder glisse un petit piqué hors jeu… mais c’est bien le même Volland, qui dégaine son meilleur plat du pied droit après une remise de Diatta, qui fait le break (2-0, 27e).

Après un premier acte à sens unique, Monaco enfonce le clou : Golovin s’appuie sur Ben Yedder, puis dévore Strahinja Eraković sur la gauche, avant de laisser Milan Rodić inscrire un CSC de toute beauté, en force (3-0, 50e). Au beau milieu du festival asémiste, Benoît Badiashile trouve le moyen de décapsuler Mirko Ivanić devant Nübel : penalty transformé par Guelor Kanga (3-1, 55e). L’ASM se fait même peur sur un but refusé à l’ancien Toulousain Pešić, qui aurait pu relancer le match (68e), mais Volland enfonce le clou et claque un triplé devant un stade Louis-II acquis à la cause des Serbes (4-1, 87e).

On en redemande, face à un gros morceau.

Monaco (3-4-1-2) : Nübel – Disasi, Maripán, Badiashile – Diatta, Y. Fofana, M. Camara, Caio Henrique – Golovin – Volland, Ben Yedder. Entraîneur : Philippe Clement.

Étoile rouge (4-4-2) : Borjan – Gobeljić, Eraković, Milunović, Rodić – Bukari, Kanga, Ivanić, S. Mitrović – Katai, Pešić. Entraîneur : Miloš Milojević.