Kombouaré : « S’ils perdent contre nous, ils sont ridicules »

Le petit coup de pression qui va bien.

À la veille du match retour décisif entre le FC Nantes et la Juventus, Antoine Kombouaré était présent en conférence de presse ce mercredi soir. Le coach de 59 ans sait que son équipe ne part pas favorite face aux Italiens et s’est chargé de le rappeler à ses adversaires : « C’est surtout un grand match pour la Juve, pas pour nous. Les Turinois, s’ils perdent contre nous, ils sont ridicules. Nous, si on perd, on jouera encore notre maintien en Ligue 1 et notre quart de finale de Coupe de France la semaine prochaine. »

Une bonne formule pour mettre la pression sur les Turinois et montrer à ses joueurs qu’ils n’ont rien à perdre dans ce match devant leur public. Après avoir arraché un gros résultat à l’aller en accrochant le nul à l’extérieur, Kombouaré compte bien tout faire pour aller chercher la qualification : « Je ne dis pas qu’on va le faire, mais on sait qu’on en est capables. La beauté du foot, c’est que tout est possible ».

Dans un stade de la Beaujoire plein, les Nantais réussiront-ils à faire l’exploit ? Réponse dans la soirée.