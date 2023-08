Mohamed Ihattaren signe en Turquie… et se fait virer deux jours plus tard

Il continue à creuser, mais n’a toujours pas trouvé de pétrole.

La descente aux enfers continue pour Mohamed Ihattaren. À seulement 21 ans, l’ancien prodige néerlandais est au bord de la retraite anticipée. Alors qu’il n’a pas joué depuis mai 2022 en compétition officielle, alors en prêt à l’Ajax et qu’il a été mis à la porte de la Juventus en début d’été (à laquelle il appartenait depuis 2021), le meneur de jeu vient de subir le même sort de la part de son ex-nouvelle écurie, Samsunspor, pensionnaire de deuxième division turque. Deux jours seulement après son arrivée.

Kulübümüz geçtiğimiz günlerde, kontrat şartlarında mutabık kalınan futbolcu Mohamed Ihattaren’i sağlık kontrollerinden geçmesi ve sözleşme imzalaması için Samsun’a davet etmiş ve ardından Futbolcu şehrimize gelmişti. Kulübümüz, önceden mutabık kalınan şartları değiştirmeye… pic.twitter.com/E1GCAXW4jw — Yılport Samsunspor 🇹🇷 (@Samsunspor) August 3, 2023

Malgré ses déboires avec la justice, en raison de présumés liens avec la Mocro Maffia – un groupe mafieux de la diaspora marocaine aux Pays-Bas – et un état mental évidemment préoccupant, Samsunspor avait accepté de signer l’ancien du PSV ce mardi. Malheureusement pour le joueur, des désaccords financiers avec la direction du club ont tout fait capoter.« Nous nous étions mis d’accord à Samsun, pour passer une visite médicale et signer un contrat. Notre club a finalement renoncé au transfert car le joueur voulait modifier les conditions précédemment convenues et a formulé des demandes difficilement envisageables », ont fait savoir les Turcs dans un communiqué. Depuis son départ d’Eindhoven, celui que l’Europe s’arrachait à l’époque n’a disputé qu’une poignée de matchs, la plupart amicaux, et semble partie pour une nouvelle saison galère.

Les demandes inacceptables étaient peut-être de jouer plus d’un match par an.

