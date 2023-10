Flavien Tait témoigne des dangers des réseaux sociaux

Flavien ne se tait pas.

Dans un dossier d’Ouest-France consacré au sujet de la santé mentale dans le foot, Flavien Tait, qui a quitté Rennes pour Samsunspor cet été, s’est exprimé sur les dangers des réseaux sociaux. Le milieu de terrain parle en connaissance de cause, lui qui avait vu des rumeurs circuler en février dernier sur une possible liaison extraconjugale avec la compagne de Lovro Majer. « Cette rumeur, c’était incroyable de sortir des choses comme ça. Franchement… Je me suis dit : “Ce n’est pas possible, qu’est-ce que j’ai fait pour mériter ça ?” En plus, Lovro, c’était un de mes meilleurs amis à Rennes, sa femme est très amie avec ma femme. Je veux dire, ce sont des rumeurs insensées et qui peuvent faire très mal à une famille, témoigne-t-il. Malgré tout ça, je suis resté moi-même, je savais que tout était faux, mais il faut que les gens se rendent compte que dire des choses comme ça, ça peut avoir un impact incroyable. »

Une rumeur inventée par des petits rigolos pour justifier son absence du groupe lors d’un match face à Clermont. « C’était un choix du coach, il y a eu une petite embrouille. Le coach et moi, on a le même caractère donc parfois… Ce jour-là, j’ai abusé et c’est pour cela qu’il m’a puni en ne me mettant pas dans le groupe », rejoue celui qui a pris connaissance de cette rumeur alors qu’il était en tribunes. Il met ainsi en garde contre les dangers des réseaux pour la santé mentale des joueurs : « Les gens sont derrière leur écran, vous donnent des leçons et vous insultent parce que vous n’avez pas été bon. […] Et je trouve ça petit, parce que nous, les réseaux sociaux, on s’en sert pour montrer notre vie aux gens qui nous suivent. Si je n’étais pas footballeur, je n’aurais pas de réseaux sociaux. »

Quelle époque.

Flavien Tait quitte Rennes pour Samsunspor