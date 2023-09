Flavien Tait quitte Rennes pour Samsunspor

Une sortie téléphonée.

Annoncé sur le départ depuis de longues semaines, Flavien Tait quitte Rennes pour rejoindre le club de Samsunspor. Le Stade rennais a, en effet, officialisé son transfert vers la Turquie, après quatre ans passés du côté de l’Ile-et-Vilaine. Arrivé pour neuf millions à l’été 2019 en provenance d’Angers, le milieu de terrain aura disputé 129 rencontres sous les couleurs du quatrième du dernier exercice de Ligue 1, pour 12 buts et 13 passes décisives.

Samsunspor Ailemize Hoş Geldin Flavien Tait! 🔴⚪️ ••• Welcome to our Samsunspor family Flavien Tait! 🔴⚪ 🔗 Detaylar Web Sitemizde https://t.co/QpblcBCwDF#Samsunspor #FlavienTait pic.twitter.com/MfOqpzx1s8 — Yılport Samsunspor 🇹🇷 (@Samsunspor) September 6, 2023

En Turquie, le natif de Longjumeau rejoint le champion de TFF First League, la deuxième division turque, et promu en Süper Lig. Toujours sans victoire en championnat après trois matchs, l’objectif sera d’acquérir le maintien. Dans cette quête, Tait, qui a signé jusqu’en 2026, aura certainement un rôle important à jouer. Sur les rives de la Mer noire, il retrouve deux anciens pensionnaires de Ligue 1, Youssef Aït Bennasser et Olivier Ntcham.

Coup dur pour iPhonspor qui était aussi sur le coup.

