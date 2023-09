Mercato : le SC Bastia a signé un ancien artiste de Ligue 1

Encore un ancien Nantais qui va régaler la Ligue 2.

Apparu 95 fois avec le FCN entre 2018 et 2023, Charles Traoré – arrivé en fin de contrat en Loire-Atlantique – a trouvé un point de chute. Il a signé au SC Bastia, actuel sixième de Ligue 2.

𝙈𝙀𝙍𝘾𝘼𝙏𝙐 2️⃣3️⃣➖2️⃣4️⃣ Novu difensore nant'à u latu mancinu ! 🆕 Charles Traoré hà firmatu cù u Sporting (2 anni + 1) ✍️ 👉 https://t.co/yI4AmV3Mpu pic.twitter.com/cfuxiBQ0fb — SC Bastia (@SCBastia) September 1, 2023

Le latéral gauche également passé par l’ESTAC s’est engagé pour deux saisons, plus une en option. International malien (onze sélections entre 2016 et 2021), il « laisse l’image d’un joueur battant, professionnel, compétiteur et fédérateur sur les bords de Loire », dixit le Sporting. Mais aussi celle d’un défenseur avec qui tout peut arriver.

Passer du Juventus Stadium au stade Marcel-Tribut de Dunkerque, ça va lui faire tout drôle.

Agression de supporters de l'OM à la Beaujoire : la commission de discipline de la LFP entre dans la danse