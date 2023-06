Sébastien Corchia fait ses adieux à Nantes

Et Corchia vif.

Sébastien Corchia, 32 ans, a annoncé son départ du club via un message d’adieu, publié sur les réseaux sociaux, ce mardi. « Après trois saisons sous les couleurs jaunes et vertes, il est temps pour moi de vous dire au revoir, écrit l’ancien Manceau. J’ai vécu des moments incroyables ici, un barrage, une victoire en Coupe de France, une Coupe d’Europe et un maintien à la dernière journée. Merci à tous et toutes pour l’ambiance fantastique que vous avez mise tout au long de ces trois années et pour votre soutien. »

Le latéral est arrivé libre chez les Canaris en 2020, en provenance de Séville. Cette saison, l’ancien Sochalien (2011-2014) a offert deux passes décisives en 33 matchs. Au total, le joueur a disputé 94 matchs sous le maillot nantais. L’international français (1 cape) n’a rien annoncé quant à sa prochaine destination.

Une bonne pioche assurément.

