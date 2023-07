Corchia rebondit à Amiens

Le nord se souvient.

En fin de contrat avec Nantes, où il aura passé les trois dernières saisons, Sébastien Corchia va écrire un nouveau chapitre de son parcours. Ce sera à Amiens, dans un championnat de Ligue 2 qu’il a déjà arpenté. C’était il y a douze ans, sous les couleurs du Mans. L’international tricolore (une sélection) s’est engagé pour les deux prochaines saisons chez les Picards.

🔄[𝗠𝗘𝗥𝗖𝗔𝗧𝗢] SÉBASTIEN CORCHIA EST AMIÉNOIS ! Précédemment au @FCNantes, le défenseur de 32 ans s’engage avec le club pour les 2 prochaines saisons. Bienvenue à Amiens, Sébastien !🤝 ➡️https://t.co/y37iTJLm1w#FIERSDETREAMIENOIS⚪️⚫️ pic.twitter.com/aYE9HH6A1f — Amiens SC (@AmiensSC) July 1, 2023

Avec plus de 300 matchs au compteur au plus haut niveau, le latéral droit de 32 ans tentera d’apporter son expérience à un club qui a connu une deuxième partie de saison compliquée, terminant finalement douzième de Ligue 2. La saison passée, Corchia a pris part à 22 rencontres de Ligue 1 et quatre de Coupe de France avec des Canaris maintenus lors de l’ultime journée.

Tout ça pour aller quand même jouer en Ligue 2.

Omar Daf est le nouvel entraîneur d'Amiens