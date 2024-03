Kombouaré sur le ramadan : « Ceux qui ne respectent pas les règles, ils restent à la maison »

Depuis février, le FC Nantes fait le jeûne de victoires. Mais ça n’est pas le sujet, visiblement.

Un an après le « Jaouen Hadjam gate » (le latéral algérien, qui renonçait à casser le jeûne, avait été écarté du groupe nantais pendant la période du ramadan), le coach du FCN Antoine Kombouaré, revenu sur le banc des Canaris il y a deux semaines, a évoqué ce samedi sur RMC le sujet du ramadan (« et même le carême, car j’ai appris que des gens le faisaient chez nous », a précisé le Kanak).

« Dans la semaine, on gère, a-t-il commencé. Il n’y a aucun souci. On fait des petits-déjeuners, (ceux qui jeûnent) ne viennent pas. On fait des déjeuners, ils ne viennent pas. Quand on double les séances, ils ne font que la séance du matin. L’après-midi, ils sont en soin ou en repos. Mais ils ne doublent pas, parce que le ramadan c’est un mois et que c’est pénalisant pour eux sur la durée. »

Les jours de match, le technicien est moins souple : « Je le dis, que je veux tout le monde ensemble. Pour être ensemble sur le terrain, ça passe par être ensemble pour manger le matin, au déjeuner et à la collation. Jusqu’à présent, tout le monde est d’accord. Mais c’est entre gens intelligents et responsables. Ceux qui ne veulent pas suivre cette règle, il n’y a pas de sanction. Par contre, ils restent à la maison. Ça fait 25 ans que j’entraîne, c’est arrivé une fois. »

Parti au BSC Young Boys en janvier, Hadjam appréciera.