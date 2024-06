La Serbie perd Filip Kostić sur blessure

Kostić sur le bas-côté.

Lors du match contre l’Angleterre perdu 1-0 sur un but de Jude Bellingham, la Serbie a peut-être laissé passer une belle chance de profiter d’une équipe anglaise assez fébrile, et aurait pu repartir avec mieux que ça. Mais en plus de la défaite, les Serbes ont appris ce mardi la nature de la blessure d’un de leurs joueurs cadres, Filip Kostić. Dans les dernières minutes de la première mi-temps, le joueur de la Juventus s’était assis sur la pelouse et avait demandé le changement. À la suite d’un contact, l’ailier était resté au sol, avant de quitter ses coéquipiers, les larmes aux yeux.

Le joueur de 31 ans souffre d’une lésion au ligament collatéral du genou gauche, et sera absent au moins deux semaines. Sa participation à un possible huitième de finale est encore incertaine, et toute la sélection serbe attend des informations complémentaires pour savoir si l’ancien de l’Eintracht pourra revenir pour la Serbie, ou si l’aventure de l’Euro 2024 finira prématurément pour lui. Un coup dur pour Dragan Stojković, qui perd un de ses meilleurs éléments quelques jours avant le deuxième match contre la Slovénie, le 20 juin prochain.

Probablement pas de quoi chambouler les pronostics du vainqueur, cela dit.