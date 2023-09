Danilo : « Guardiola et Allegri sont au même niveau »

On ne savait pas que la Juve avait ouvert un comedy club !

Avec sept points sur neuf possibles, la Juventus réalise un début de saison correct. En crise depuis plus de deux ans, les Turinois sont encore en convalescence. Mais ils peuvent compter sur un super coach ! En tout cas, d’après Danilo, le capitaine des Bianconeri. Dans une interview publiée ce samedi dans le Corriere dello Sport, le Brésilien a osé comparer Massimiliano Allegri à un autre entraîneur plutôt en vogue. « Pour moi, Guardiola et Allegri sont au même niveau », assure celui qui a joué deux ans sous les ordres du Catalan à Manchester City (2017-2019).

Bizarrement, le reste de son argumentaire semble tout de même indiquer qui est le meilleur des deux techniciens. D’un côté, Guardiola « demande à l’équipe de contrôler le jeu à tout moment, il donne des indications précises, il ne concède qu’une certaine liberté aux attaquants ». De l’autre, Allegri « vous dit : si on peut aller au but avec trois passes, pourquoi en faire cinquante ? Allegri veut avant tout gagner. Si tu ne gagnes pas dans le football, tu ne t’amuses pas. Il est pratique, concret. » On ne peut pas lui donner tort, puisque la Juve rafle tout depuis son retour en 2021, tandis que City est juste une équipe belle à voir jouer.

Fayot, va.

