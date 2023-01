🟥 Et le rouge pour Savić ! Le Monténégrin avait pris un premier jaune pour une embrouille avec Vinícius Júnior, et en prend un deuxième dans la foulée pour une faute sur Camavinga. Une sanction sévère, puisque Ceballos avait également enchaîné deux fautes dans le deuxième acte, et n’avait été sanctionné que d’un avertissement.