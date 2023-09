Thomas Lemar ne rejouera plus en 2023

Il y a des ruptures plus difficiles à digérer que d’autres.

L’Atlético de Madrid a donné des nouvelles de Thomas Lemar, sorti sur civière samedi soir contre Valence. Le bulletin médical est malheureusement mauvais : l’international français souffre d’une rupture du tendon d’Achille et va devoir subir une opération. Lemar a été titularisé lors de trois des quatre premières journées de Liga. Il ne rejouera pas avant 2024 et manquera cinq à six mois de compétition. Le week-end noir se poursuit donc pour les Colchoneros, balayés 3-0 à Mestalla.

📋 Thomas Lemar sufre una rotura del tendón de Aquiles derecho. Nuestro jugador será intervenido quirúrgicamente. ¡Mucha fuerza Thom, te deseamos una pronta recuperación! ℹ️ https://t.co/tVIQ9tgIwU pic.twitter.com/A3wTqZdmIo — Atlético de Madrid (@Atleti) September 17, 2023

Dans le dur, Simeone.

Valence met une claque à l'Atlético de Madrid