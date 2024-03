Le beau geste de Koke pour prolonger son aventure à l'Atlético

Koke prolonge le rêve.

L’Atlético de Madrid a annoncé ce lundi la prolongation de Koke pour une seule saison, jusqu’en 2025. Selon Marca, le capitaine et joueur le plus capé de l’histoire des Colchoneros a considérablement revu son contrat à la baisse, acceptant de passer d’un salaire de huit à trois millions d’euros net par an.

Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, Koke s’est assis au milieu du Cívitas Metropolitano pour revenir sur son histoire d’amour avec son club de toujours, ainsi que sur « l’âge d’or » que connaissent les Rojiblancos depuis l’arrivée de Diego Simeone en 2011. « J’ai eu beaucoup d’opportunités de quitter le club, de partir de la maison, mais je n’ai jamais voulu, explique le joueur de 32 ans. Je me disais toujours : « Comment pourrais-je quitter le club alors qu’il est à son pic ?« […] J’aimerais rester ici jusqu’au jour où je prendrai ma retraite. »

Koke, à la poursuite de l'histoire avec l'Atlético de Madrid. pic.twitter.com/GzAW7oaiba — Atlético de Madrid (@AtletiFR) March 25, 2024

Merci à lui de nous faire croire en la Resurrección du foot romantique.

