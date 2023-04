L'Atlético écarte le Rayo et revient sur le Real

Rayo Vallecano 1-2 Atlético de Madrid

Buts : García (85e) pour le Rayo Vallecano // Molina (22e) et Hermoso (25e) pour l’Atlético de Madrid

Expulsion : Lejeune (62e)

Les Matelassiers dormiront sur leurs deux oreilles.

L’Atlético a enchaîné un cinquième succès en Liga ce dimanche en disposant du Rayo Vallecano (1-2). Antoine Griezmann a initié le contre de l’ouverture du score, conclu par un tir croisé de Nahuel Molina (0-1, 22e). L’Argentin en a profité pour saluer son coéquipier Ángel Correa, dont la mère est récemment décédée, en brandissant son maillot. Les Colchoneros ont immédiatement enfoncé le clou avec un corner de Yannick Carrasco, déposé sur le crâne de Mario Hermoso (0-2, 25e).

Le Rayo n’a pas baissé les bras pour autant. Álvaro García (28e) et Isaac Palazón (55e) ont fait frissonner Vallecas, mais sans cadrer. Jan Oblak a lui-même repoussé le danger sur une frappe sans contrôle d’Óscar Valentín (45e) et un centre détourné d’Iván Balliu (49e). Le carton rouge de Florian Lejeune, qui a empêché Álvaro Morata de filer au but (62e), a compliqué les affaires des Franjirrojos. Fran García a cependant relancé la partie d’un superbe tir du gauche aux 25 mètres (1-2, 85e), mais trop tard pour enrayer la marche avant de son voisin. L’Atléti, justement, n’est désormais plus qu’à deux points de la deuxième place, occupée par le Real.

La bataille de Madrid s’annonce féroce.

Rayo Vallecano (4-2-3-1) : Dimitrievski – Balliu, Lejeune, Catena (Mumin, 73e), Fran – Comesana, Valentín – Palazon, Lopez (Trejo, 57e), García – De Tomas (Camello, 57e). Entraîneur : Michel.

Atlético de Madrid (5-3-2) : Oblak – Carrasco, Hermoso, Giménez, Savić, Molina – De Paul (Lemar, 69e), Koke, Llorente – Morata (Barrios, 73e), Griezmann. Entraîneur : Diego Simeone.