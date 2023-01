PSG : le brassard de la discorde

Depuis plusieurs semaines, il est difficile de voir une différence entre le PSG de Mauricio Pochettino et celui de Christophe Galtier, tant le jeu déployé est de moins en moins chatoyant. Toutefois, le contraste entre les deux hommes reste flagrant en conférence de presse. Quand les points presse de l’Argentin ressemblaient à un robinet d’eau tiède où il récitait des banalités en espagnol que son adjoint rendait encore plus banales en les traduisant, ceux de Galette sont bien plus passionnants. D’autant plus que l’ancien du LOSC n’est pas connu pour avoir sa langue dans sa poche et n’hésite pas à lâcher quelques punchlines dont le PSG se serait bien passé, comme lors de la vanne sur le char à voile. Dernier épisode en date : le capitanat. Promu capitaine lors de la large victoire face au Pays de Cassel en Coupe de France (0-7), Kylian Mbappé a vu son coach lui offrir un nouveau statut juste après la rencontre : « On a décidé en début de saison que Kylian Mbappé devait être le second capitaine. Il mérite d’avoir ce brassard quand Marquinhos est absent. » Un choix qui pourrait s’entendre. Sauf que plus tôt dans la saison Presnel Kimpembe, jusqu’ici vice-capitaine, avait le brassard face à Brest et Troyes en Ligue 1 et Marco Verratti, 3e dans la hiérarchie jusque-là, l’avait porté face à Auxerre. Trois matchs auxquels Kylian Mbappé, qui n’avait encore jamais commencé un match officiel du PSG avec le brassard, a participé. Difficile alors de croire que le choix a été fait en début de saison.

Kimpembe rétrogradé

Gros perdant de cette nouvelle hiérarchie, Presnel Kimpembe a dévoilé sa peine et son étonnement sur les réseaux sociaux : « Ces dernières heures, j’ai pu entendre et lire beaucoup de choses à mon sujet. Je souhaite donc mettre les choses au clair afin d’éviter de continuer à faire propager de fausses informations à mon égard. Je n’ai pas été mis au courant de cette décision, ceci est complètement faux. Cela dit, je respecterai toujours les décisions du club. » Histoire de calmer l’incendie, le PSG a tenu à contredire légèrement les déclarations de Galtier en annonçant qu’il y avait quatre vice-capitaines (Kimpembe, Verratti, Ramos et Mbappé) et que le choix pourrait être fait en fonction de la rencontre et changer d’un match à l’autre. Pas de quoi sécher les larmes de Presko qui a toujours montré son attachement à ce bout de tissu. Et ce, dès novembre 2017 sur Bros. Stories alors qu’il n’avait que 40 matchs dans les jambes : « J’ai envie de gagner des titres, d’avoir ma place au PSG et plus tard d’être nommé capitaine du club. Je me vois vraiment dans le futur du club. Ça fait partie de mes objectifs. » Un objectif qu’il a réaffirmé à RMC Sport en 2020 : « Porter le brassard est un rêve pour tout titi du club. Ce serait beau ! C’est une fierté pour moi de le porter, c’est quelque chose de grand ! Si on me donne le brassard, je le prends volontiers. » Ce qu’il avait donc fait de plus en plus après le départ de Thiago Silva, devenant ainsi le vice-capitaine de Marquinhos.

Quid de Marquinhos ?

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Presnel Kimpembe n’a jamais fait tache avec un brassard autour du biceps. Bien au contraire. Si ses performances sur le terrain n’ont pas toujours été irréprochables, il n’y a pas grand-chose à redire sur le capitaine Presko, qui a toujours fait l’unanimité chez les supporters, en étant un titi parisien et l’un des rares joueurs à toujours aller les saluer après chaque match. Mais aussi dans le groupe où il est en charge de la musique, de l’ambiance, d’être le grand frère des plus jeunes, mais aussi de remettre tout le monde dans le droit chemin en poussant une petite gueulante. Tout le contraire de Marquinhos qui est bien moins charismatique que Kimpembe. Alors Kylian Mbappé vice-capitaine pourquoi pas, mais de Presko, non de Marquinhos.

Et si cette déclaration de Christophe Galtier était finalement un message adressé à Kimpembe pour lui faire comprendre que l’herbe sera peut-être plus verte ailleurs ? Avec le retour à une défense à 4 et l’arrivée probable de Milan Škriniar, Presnel Kimpembe pourrait être invité par les dirigeants du Paris Saint-Germain à faire ses valises cet été. D’autant plus qu’il est l’un des rares joueurs de l’effectif à avoir une grosse valeur marchande et qu’à 18 mois de la fin de son contrat, il ne va pas trop falloir tarder pour le refiler à un club anglais contre un chèque de 60 millions d’euros. Un coup dur pour le défenseur de 27 ans, qui se voyait finir sa carrière dans son club de toujours comme il l’avait évoqué en 2018 : « Je suis au PSG depuis 2005. C’est important d’être l’homme d’un seul club avec une petite carrière comme Paolo Maldini. » À la différence près que personne n’aurait jamais osé arracher le brassard de Paolo Maldini.