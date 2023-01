Coupe de France : À Nantes, une recette bien gardée

Ce dimanche (18h30) en 16es de finale de Coupe de France, le FC Nantes se déplace dans les Vosges pour y affronter l'ES Thaon. Au-delà de l'enjeu sportif, le club de N3 peut craindre pour sa trésorerie : sous la présidence de Waldemar Kita, l'institution jaune et vert a pris l'habitude de régulièrement la faire à l'envers aux clubs amateurs et de ne pas laisser aux petits poucets sa part de recette billetterie après les matchs, comme le veut pourtant la tradition.

J’aurais évidemment préféré remercier le @FCNantes comme l’ont fait les adversaires de @ogcnice @OM_Officiel et de bcp d’équipes de L1 et L2. Mais je respecte le choix de M. Kita de demander son droit à sa recette. https://t.co/vS8XGXuD7I — christophe lécuyer (@christophelec) January 8, 2023

« On nous avait demandé de venir jouer à la Beaujoire, et en échange on nous laissait la recette. J'avais refusé, car c'était la fête au village et aller jouer à Nantes, ça n'était pas concevable. »

Novotel et jet privé

Vous attendez tous la réponse ? Merci au @FCNantes de nous avoir laissé la recette du match de @coupedefrance ?#FCNASV — AS VITRÉ ? (@AsVitre1907) January 2, 2022

« Les clubs pros se cachent derrière ce truc qui est tacite. »

Règle tacite et double jeu

« Franck Kita m'avait dit oui, presque comme si c'était évident. Deux mois après, on a reçu un recommandé du club de Nantes disant qu'on leur devait la somme. »

Au rayon des merci, il y en a plusieurs pour le Club de Nantes.Merci à leurs dirigeants qui ont été heureux de l'accueil. Merci particulier au président Kita qui nous a laissé l'intégralité de la recette.Merci aux joueurs et au staff qui nous ont respecté du début à la fin pic.twitter.com/UFGK0IRKEf — Aviron Bayonnais FC (@abfc_officiel) January 5, 2020

Le @fcnantes c’est aussi la classe à certains étages.Grand merci @fabiencentonze18 pour l’envoi. Cadeau bien reçu ? pic.twitter.com/tUrfCgZf2A — Axel Flucher ? (@AxelFlucher) January 13, 2023

"Le président dit qu'on ne rentre pas dans nos frais avec 18 000 euros, et donc on va tout prendre."Président de l'AF virois (National 3), Christophe Lécuyer garde en travers de la gorge l'épilogue du 32de finale de Coupe de France qu'a disputé son équipe face au FC Nantes, le 7 janvier dernier au stade Michel d’Ornano de Caen.En plus de la qualif', les Canaris sont en effet repartis du Calvados avec leurs 18 000 euros de part de la recette billetterie , s'essuyant ainsi les pieds sur l'esprit de la coupe et le rite ancestral selon lequel les clubs professionnels, lorsqu'ils affrontent plus petit qu'eux, sacrifient généralement les quelques milliers d'euros qui leur sont alloués., enchaîne Christophe Lécuyer.Christophe Lécuyer n’en est pas tombé de sa chaise : il était au courant des pratiques de son homologue nantais, dont la réputation en la matière n'est plus à faire. Sous l'ère Kita ( 24 matchs face à des équipes non professionnelles , depuis 2007), au moins onze équipes amateurs ont ainsi vu l'homme d'affaires franco-polonais radiner au moment d'honorer la tradition : l'USM Saran (DH, 8tour) et l'EDSM Montluçon (CFA, 32) en 2007-2008 ; l'US Concarneau (CFA 2, 7tour) en 2009-2010 ; la TA Rennes (DH, 8tour) en 2011-2012 ; le SO Romorantin (CFA, 7e tour) en 2012-2013 ; l'En Avant de Saint-Renan (DSE, 8tour) et le FC Dieppe (CFA 2, 32) en 2012-2013 ; le Club franciscain (DH, 32) en 2014-2015 ; l'USM Senlis (N3, 32) en 2017-2018 ; l'AS Vitré (N2, quarts) en 2018-2019 ; et, donc, Vire cette saison., lâche Michel Cheminot, le boss romorantinais.Souvent, c'est la carte du coût de voyage ( location d'un avion privé à 30 000 euros , par exemple) qui est brandie par le père Kita. Il n'est pas rare, et les témoignages de nombreux présidents le prouvent, que celui qui a fait fortune dans l'allongement de pénis tente ainsi de convaincre son adversaire de disputer la rencontre à Nantes (ce qui change alors pas mal de choses pour le club amateur)... Avec l'argument financier pour faire pencher la balance., se souvient Nouredine Chahir de Saint-RenanPrivé du joli pactole de 42 218 euros en 2019 après avoir accueilli le FCN à Francis-Le Basser (Laval), Vitré, s'étant résolu à se déplacer en Loire-Atlantique deux ans plus tard pour un nouveau match de coupe, avait ainsi connu un Kita plus généreux, qui lui avait laissé l'intégralité du magot.Comme d'autres clubs professionnels chaque année (l'OM contre Trélissac en 2020, Brest contre Avranches cette saison, l'ESTAC contre Montceau en 2013, Reims contre Plabennec en 2013 et l'US Lusitanos Saint-Maur en 2015, Rennes contre Quevilly en 2012, Monaco contre Blagnac en 2009, Lens contre Forbach en 2003 ou encore Nancy, Nîmes et le LOSC à de nombreuses reprises), l'insaisissable Monsieur K. profite d'un flou qui perdure sur le sujet. Car dans le règlement de la compétition , rien ne stipule une quelconque obligation de céder sa part de recette au petit poucet : après déduction des frais d’organisation, lase fait sur ce modèle :Ce geste reste donc un cadeau au monde amateur que les formations du haut du panier sont libres de faire ou non, via une case à cocher sur la feuille de recette : lorsqu'elles s'affrontent entre elles en coupe, les équipes amateurs ne respectent d'ailleurs pas toujours, elles non plus, ce schéma., estime néanmoins Eric Guillot de Senlis, qui avait accueilli la Maison jaune au stade Pierre-Brisson de Beauvais, avait d'ailleurs répondu Waldemar Kita à, après l'épisode SenlisEt les fameux 35% de déduction de la recette directement destinés au remboursement des coûts d'organisation ne sont pas forcément suffisants, si l'on en croit les principaux concernés :, expose LécuyerSi la somme en question est souvent plus symbolique qu'autre chose et met rarement les clubs sur la paille, le double jeu parfois pratiqué par le clan Kita peut avoir des répercussions., rembobine Jean-Luc Colin, qui était alors président du FC DieppeJean-Marie Bijotat, de Saran, se souvient lui deCertains ont eu plus de chance, comme l'Aviron bayonnais (N3, 32) qui avait tout récupéré en 2019-2020, l'USSA Vertou (DH puis CFA 2) qui n'avait eu aucune mauvaise surprise lors de ses deux affrontements avec Nantes (2007-2008 et 2010-2011), l'US Bouscat (DHR, 7tour) qui avait pu coffrer plus de 7000 euros en plus en 2011-2012 « après recouvrement des frais de déplacement » du FCN et alors que Kita était initialement parti avec l'intégralité de sa part, ou l'ASC Romagné (DSR, 7tour) qui, en 2010-2011, avait déjà encaissé la recette au moment où l'octuple champion de France lui avait réclamé son dû : mis devant le fait accompli, le club professionnel n'avait pas insisté.De son match de gala face à Nantes, l'AF virois gardera l'intégralité des maillots adverses, laissés par les Canaris au coup de sifflet final, des photos avec des joueurs de Ligue 1 à montrer aux petits-enfants, un poster géant signé par toute l'équipe jaune et vert et des moments d'échange toujours précieux avec Antoine Kombouaré et ses hommes, ce que le FCN a tenu à rappeler après la polémique comptable. Une seule décision, venue de tout en haut, aura finalement suffi à gâcher la fête pour le club de National 3. L'Entente sportive thaonnaise, située dans la même division que l'AFV et avec un budget (400 000 euros) sensiblement similaire, n'a plus qu'à croiser les doigts au moment d'accueillir les Jaunes, ce dimanche, au stade de la Colombière à Épinal.