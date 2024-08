Lens met la main sur son troisième gardien

A new Jean-Louis Leca is in town.

Dans une vidéo publiée hier soir sur ses réseaux sociaux, le Racing Club de Lens a annoncé la venue du gardien slovène Denis Petrić en provenance du FC Nantes, pour une saison. Le joueur de 36 ans connait bien le championnat de France. Passé par Troyes entre 2013 et 2016, où il avait été élu meilleur gardien de Ligue 2 en 2015, l’année du titre de Ligue 2 pour le club de l’Aube, il a aussi fait ses classes du côté d’Angers et de Guingamp. Avec les Canaris, il n’a joué que trois matchs depuis 2019.

Dans l’Artois, il officiera en tant que troisième gardien, derrière Brice Samba et Hervé Koffi. C’est aussi le premier joueur slovène à évoluer avec le club Sang et Or.

Toujours bon pour les stats.

