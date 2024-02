En direct : Shakhtar Donetsk - Olympique de Marseille (0-0)

WTF ? On a un gros contre avec Konoplya qui lance Zubkov dans la profondeur. Il remet dans l'axe pour Sikan qui se taule dans la surface et manque le ballon. Sauf que le ballon se prolonge et Eguinaldo vient conclure dans les cages de Pau Lopez. L'arbitre siffle et revient... à la faute sur Zubkov en début d'action ? Et file un coup franc mal tiré qui finit dans le mur.