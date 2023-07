Euro Espoirs : Les Bleuets prennent la porte face à l'Ukraine

France 1-3 Ukraine

Buts : Cherki (19e) pour la France // Sudakov (32e S.P. & 44e), Bondarenko (86e) pour l’Ukraine

Encore raté. Après un parcours jusqu’ici sans accroc, Maxence Caqueret et ses camarades sont tombés sur plus malins qu’eux, ce dimanche soir à Cluj en quarts de finale de l’Euro Espoirs. L’Ukraine ne joue pas qu’un Euro de football, en ce début d’été, et va continuer son parcours héroïque après avoir puni trois fois, à la Cluj Arena, des Bleuets qui étaient néanmoins très bien partis et ont fait le jeu (3-1). Une génération tricolore de plus qui ne sera pas allée au bout des attentes placées en elle, pourra-t-on pester (alors que les JO arrivent dans un an), à cause d’une ligne défensive qui a perdu ses moyens à un stade où cela n’était plus permis. Et lorsque les faits de matchs basculent autant du mauvais côté, on ne peut plus parler de détails.

La VAR et la mort

Pourtant, cette équipe de France n’est pas qu’une somme de cracks déjà titulaires dans de grands clubs et promis à un bel avenir : c’est aussi une escouade qui s’est construit une complémentarité, dégage quelque chose quand elle se rassemble en cercle à quelques secondes du coup d’envoi, prend son pied à multiplier les triangles en une touche de balle et commençait à rendre concrètes les promesses entrevues ici et là. L’impressionnant Maksym Talovierov, qui a laissé sa carte de visite au pauvre Enzo Le Fée au quart d’heure de jeu, a d’ailleurs rapidement perdu de sa superbe sur un coup de reins plein de classe de Rayan Cherki, buteur à la conclusion d’un superbe mouvement (1-0, 19e) mené par ce même Le Fée et le sprinteur Bradley Barcola, lui-même auteur d’un délicieux enroulé sur le montant par la suite (38e). Mais pour le reste, Anatoliï Troubine a fait le taf devant Barcola et Cherki (6e), mais aussi Amine Gouiri (25e) ou Amine Adli. Et une heure après l’éclair de Cherki, lorsque le scénario était devenu tout autre, les Bleuets ont pu constater avec amertume que l’assistance vidéo – dont l’absence leur avait été bénéfique en phase de groupes – était bel et bien entrée dans la compétition, pour faire basculer le sort des matchs : lorsqu’Elye Wahi a inscrit le deuxième but des siens après une première tête d’Arnaud Kalimuendo, l’écran magique a anéanti ses rêves (81e).

Car en face, il y avait la Zbirna d’Oleksiy Kashchuk, buteur en position illicite à la 23e, et surtout de la star Mykhaïlo Mudryk : titulaire surprise après trois rencontres sur le banc, l’attaquant de Chelsea s’est montré foudroyant sur le penalty généreusement accordé par João Pinheiro après un contact avec Pierre Kalulu (1-1, 32e), et s’est mué en quarterback de génie sur le deuxième pion des siens (1-2, 44e). À la conclusion les deux fois ? Georgiy Sudakov, qui a pris à contre-pied Lucas Chevalier depuis les onze mètres, puis l’a contourné douze minutes plus tard après avoir profité d’un boulevard entre Mohamed Simakan et Castello Lukeba, jusqu’ici costauds. Les hommes de Rouslan Rotan – tous sortis du couloir avec un drapeau bleu et jaune avant le match – ne le savaient pas encore, mais le plus dur était déjà fait à ce moment-là. Ainsi, le troisième but inscrit en fin de partie grâce aux remplaçants (Oleksandr Nazarenko au service, Artem Bondarenko à la démonstration face à un Lukeba dépassé), après un deuxième acte moins fourni que le premier, fut simplement le clou du spectacle et la libération de tout un groupe (1-3, 86e). Implacable.

France (4-3-3) : Chevalier – Kalulu, Simakan (Gendrey, 72e), Lukeba, Nkounkou – Le Fée, Caqueret, Thuram (Adli, 72e) – Barcola, Gouiri (Wahi, 72e), Cherki (Kalimuendo, 80e). Sélectionneur : Sylvain Ripoll.

Ukraine (4-3-3) : Troubine – Sych, Talovierov, Batahov, Vivcharenko – Bondarenko (Zhelizko, 88e), Brazhko, Sudakov – Kashchuk (Nazarenko, 60e), Kryskiv (Sikan, 59e), Mudryk (Braharu, 78e). Sélectionneur : Rouslan Rotan.

