Euro Espoirs : Après le fiasco arbitral, l'UEFA réagit

Merci Allard Lindhout.

Alors que la première journée de phase de groupes de l’Euro Espoirs a été compliquée pour les arbitres, et notamment le Néerlandais Lindhout qui a multiplié les décisions hasardeuses lors de France-Italie (un but valable pour les Azzurrini dans le temps additionnel a notamment été oublié), l’UEFA a annoncé que l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR) serait instaurée à partir des quarts de finale du tournoi (soit à la fin des poules). À défaut de pouvoir compter sur la goal-line technology, les hommes au sifflet auront droit à un retour en arrière sur leurs décisions, grâce à l’écran magique. Lors de l’édition précédente, en 2021, la VAR n’avait pas du tout été utilisée.

UEFA confirm that VAR will be introduced at U21 Euro 2023 from the QF stage pic.twitter.com/gpQA6biy5V

— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) June 24, 2023