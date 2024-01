Pour le CIES, le joueur le plus cher du monde est…

Seuls quatre joueurs de Ligue 1 font partie du top 100.

Cette semaine, dans sa lettre hebdomadaire, l’observatoire du football CIES a classé les 100 joueurs avec les plus grandes valeurs marchandes à ce jour. Selon son propre modèle statistique se basant sur plus de 6 000 transactions, le CIES positionne Jude Bellingham en première position. L’Anglais du Real Madrid, sous contrat jusqu’en juin 2029, coûterait à qui voudrait l’acheter 267,5 millions d’euros, soit 77,3 millions de plus que ce qu’il valait en juin dernier.

Bellingham devance Haaland, évalué 251,2 millions d’euros. Derrière, trois autres joueurs valent plus de 200 millions d’euros : Vinícius Júnior (250,3 millions), Rodrygo (249,7 millions) et Bukayo Saka (223 millions). En comparaison avec le dernier classement, les valeurs ont augmenté à tous les niveaux. Par exemple, le nombre de joueurs valant plus de 100 millions d’euros a presque doublé (passant de 20 à 39 joueurs). Le CIES explique cela par « la forte inflation des prix des joueurs observée lors du mercato de l’été 2023. »

Avec son contrat courant jusqu’en juin 2024, Kylian Mbappé vaut 106,2 millions d’euros.

Sergio Rico veut « redevenir gardien de but professionnel »