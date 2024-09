Nice, Bayern Munich, Barcelone : un week-end portes ouvertes

Ce week-end avait lieu les journées européennes du patrimoine et ses portes ouvertes qui vont avec. Et cela s'est vu sur les terrains de football où les défenseurs ont laissé les attaquants briller.

La honte du week-end

Il n’y avait pas que du foot ce week-end, il y avait aussi les journées européennes du patrimoine qui permettent notamment aux citoyens de visiter des lieux habituellement fermés au public. Des journées portes ouvertes que les Stéphanois ont visiblement pris très à cœur puisqu’ils ont laissé l’OGC Nice visiter leur but à 8 reprises, dont 6 fois en première période. C’est bien simple, les Aiglons sont la première équipe à marquer 6 buts en première période en Ligue 1 au 21e siècle et ont infligé aux Stéphanois (8-0) leur plus large défaite en Ligue 1 depuis 1951 et une rouste 9-0 à Bordeaux. Une déroute dont ne pourront même pas se moquer les Lyonnais qui ont, eux, réussi à perdre face à l’OM (2-3) alors qu’ils ont évolué en supériorité numérique pendant 85 minutes. Les hommes de De Zerbi sont, définitivement, les principaux concurrents du PSG qui a lâché ses premiers points à Reims (1-1). À moins que Monaco, vainqueur tranquille du HAC (3-1), ne vienne jouer un mauvais tour. Une chose est sûre, ça ne sera pas Angers qui n’a toujours pas gagné le moindre match qui va venir les chatouiller.

😧 | Rayan Cherki pensait offrir le match nul à l’OL, mais… ! 💥🤯 #OLOM pic.twitter.com/2PAmoOD80C — DAZN France (@DAZN_FR) September 22, 2024

Le penalty du week-end

Ce n’est pas nouveau, l’idole de jeunesse de Kylian Mbappé se nomme Cristiano Ronaldo. Et si dans sa chambre d’enfant, le Kyks avait des posters du CR7 qui s’amusait avec les défenseurs adverses depuis son couloir gauche et qui nettoyait des lucarnes sur des frappes de loin, c’est le CR7 de 2024 que Mbappé a décidé d’imiter. À savoir celui qui manque des occasions à la pelle mais qui sauve son match sur un penalty. Comme face au Betis et face à la Sociedad, Mbappé a marqué depuis les 11 mètres en fin de match lors de la victoire du Real Madrid contre l’Espanyol (4-1), son quatrième but de la saison en Liga. Le Real est ainsi devenu la première équipe à inscrire 5 penaltys après 6 matchs de Liga au 21e siècle. Après, un penalty il faut réussir à le mettre. Et ce n’est pas Lewandowski, qui a raté le sien contre Villarreal, qui va dire le contraire. Bon, cela n’a pas empêché le Barça de couler le sous-marin jaune (5-1) avec un doublé du Polonais. Ça fait 6 victoires en 6 matchs pour le Barça qui a perdu Ter Stegen pour le reste de la saison. Ce sont les attaquants adverses qui vont être déçus.

[🎞️VIDEO – ⚽️BUT] 🇪🇸 #LaLiga 😍 Yamal sort une merveille de passe, Raphinha la transforme en véritable bijou !!! 💎 ➡️ Un but à montrer dans toutes les écoles de foot https://t.co/dNLbwu1duj — beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 22, 2024

La sieste du week-end

Et si Thiago Motta nous avait menti ? À longueurs d’interviews, l’entraîneur italien balance qu’il est adepte d’un jeu offensif tourné vers l’avant. C’est d’ailleurs ce que sa Juventus a prouvé lors des deux premières journées (deux victoires 3-0). Sauf que depuis, la Vieille Dame reste sur trois 0-0 consécutifs en Serie A dont le dernier face au Napoli au terme d’une rencontre soporifique qui aura vu un tir cadré de chaque côté. Franck Zambo-Anguissa n’a visiblement pas suivi le pas des anciens marseillais Mattéo Guendouzi et Nuno Tavares qui ont offert chacun un penalty à la Fiorentina lors de la défaite de la Lazio (2-1). Heureusement pour les attaquants de la Juve, toutes séries s’arrêtent un jour. La preuve, le Milan s’est imposé lors du derby face à l’Inter (1-2) après six défaites consécutives contre leur pire ennemi.

Les centenaires du week-end

105 matchs. C’est le nombre de rencontres dont a eu besoin Erling Haaland avec Manchester City pour passer la barre des 100 buts. Le Norvégien égale ainsi le record de Cristiano Ronaldo qui avait eu les mêmes chiffres avec le Real Madrid. Cela n’a toutefois pas suffit pour permettre à Manchester City de s’imposer contre Arsenal (2-2) lors d’une rencontre qui aura vu pêle-mêle : Calafiori se prendre pour Roberto Carlos, Gabriel marquer son 14e but sur corner en Premier League, Trossard prendre un rouge, City frapper 33 fois au but et John Stones arracher l’égalisation à la 98e minute. De son côté, Alexander-Arnold a eu besoin de 316 rencontres pour être décisif 100 fois avec Liverpool : 19 buts et 81 passes décisives, dont 1 pour Luis Diaz lors du succès contre Bournemouth (3-0). Et si Erik ten Hag est de plus en plus proche du licenciement après le nul de United à Palace (0-0), Chelsea semble avoir trouvé le bon coach avec Enzo Maresca qui est devenu le premier coach à remporter ses 3 premiers matchs à l’extérieur en Premier League – victoire 3-0 face à West Ham – depuis Pep Guardiola. Comme quoi, l’Italien ne partage pas qu’un crâne rasé avec l’Espagnol.

EXCEPTIONNEL MBEUMO 🤩 Quelle reprise de volée du Camerounais, il inscrit son 5ème but de la saison 👊 #TOTBRE | #PremierLeague pic.twitter.com/IRfKaEEs4x — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 21, 2024

Le bulldozer du week-end

Comme tout le monde, le Werder Brême a dû rigoler de la défense du Dinamo Zagreb lors de la déroute 9-2 face au Bayern Munich en Ligue des champions. Sauf que les défenseurs du Werder ont vite perdu leur sourire face aux débordements de Michael Olise auteur d’un doublé et de deux passes décisives lors du nouveau succès des Bavarois (5-0). En sept jours, le Bayern a inscrit 20 buts si l’on ajoute le succès 6-1 à Kiel lors de la journée d’avant. Vincent Kompany peut se targuer d’être déjà entré dans le livre des records puisque jamais le Bayern n’avait claqué 29 buts après six matchs toutes compétitions confondues. Mais pour récupérer sa couronne nationale, le Bayern va devoir de nouveau se méfier du Bayer Leverkusen qui recommence avec ses victoires au buzzer à l’image de ce but de Boniface à la 93e minute face à Wolfsburg (4-3). Mais aussi de Stuttgart qui a atomisé Dortmund (5-1). Comme quoi, ce n’était pas Marco Reus le chat noir.

Et aussi :

Viktor Gyokeres a enchaîné un 9 e match consécutif avec au moins un but marqué club et sélection confondus. Il n’y a que lors de la Supercoupe du Portugal en ouverture de la saison que le Suédois n’a pas planté. Il avait juste fait 2 passes décisives ce jour-là.

match consécutif avec au moins un but marqué club et sélection confondus. Il n’y a que lors de la Supercoupe du Portugal en ouverture de la saison que le Suédois n’a pas planté. Il avait juste fait 2 passes décisives ce jour-là. Aleksandar Mitrović (doublé) a gagné son duel contre Benzema (un but) lors de la victoire 3-1 de Al-Hilal face à Al-Ittihad. Ce n’est pas encore cette année que CR7 va remporter le championnat.

Trois jours après son arrivée surprise en Gironde, Andy Carroll a permis à Bordeaux d’arracher le nul face aux Voltigeurs de Châteaubriant (2-2). Non, ce n’est pas une équipe de hockey sur glace.

La France s’est inclinée face à l’Iran (1-4) lors de la Coupe du monde de futsal. Ça n’empêche pas les Bleus de rejoindre la Thaïlande en huitièmes.

Adversaire de Nice en Europa League, la Real Sociedad n’a pas pu faire mieux qu’un 0-0 face à Valladolid. Après, Valladolid ce n’est pas Saint-Étienne.

Adversaire de Lyon en Europa League, l’Olympiakos s’est incliné 2-1 sur la pelouse de l’Aris Salonique. Il va être sympa ce nouvel Olympico pour l’OL.

From Châteauroux to Gouvernement. C’est le destin qu’a connu Gil Avérous, maire de Châteauroux, et nouveau ministre des sports. Ne reste plus qu’à savoir si Sébastien Roudet sera dans son cabinet.

Galatasaray fait déjà un pas vers le titre après son succès 3-1 sur la pelouse du Fener. Décidément, José Mourinho n’est plus ce qu’il était.

La Corée du nord a battu le Japon pour s’offrir la Coupe du monde U20 féminine. Pour une fois que leurs journaux télévisés ne diront pas n’importe quoi à la population locale au sujet d’un match de foot.

La lettre à Olise