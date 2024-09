Monaco revient à hauteur du PSG en battant Le Havre

Monaco 3-1 Le Havre

Buts : Teze (9e), Ben Seghir (66e) et Balogun (71e) pour l’ASM // Kuzyaev (30e) pour le HAC.

Aucun HAC cette semaine.

Trois jours après avoir scalpé le Barça en Ligue des champions, l’AS Monaco retrouve la Ligue 1 chez elle, et fait respecter sa loi. Après le premier match nul du PSG cette saison (1-1 à Reims), les hommes d’Adi Hütter reviennent même à hauteur des Parisiens, avec un bilan presque parfait : quatre victoires et un match nul.

Le club de la Principauté a pourtant fait tourner, avec notamment Maghnes Akliouche et Denis Zakaria sur le banc. Ces modifs d’Adi Hütter n’ont pas trop perturbé les Monégasques au début du match. Jordan Teze, dans le but vide, reprend un centre de Takumi Minamino (1-0, 9e). Daler Kuzyaev répond du pointu, parfaitement servi par Abdoulaye Touré (1-1, 30e), mais les Havrais, malgré un Köhn pas franchement rassurant, n’ont pas su trouver la faille.

À la mi-temps, Soungoutou Magassa et Lamine Camara sont remplacés par Denis Zakaria et Eliesse Ben Seghir. Monaco fait alors la différence, même si Josué Casimir, finalement hors jeu, pense marquer son premier but en Ligue 1 au retour des vestiaires. Ben Seghir, servi par Singo au cœur du jeu, titille la lucarne de Desmas du pied droit (2-1, 66e). Folarin Balogun, bien servi par le cauchemar du Barça George Ilenikhena, finit le travail (3-1, 71e). L’Américain marque pour la première fois de la saison.

💎 | Le bijou d’Eliesse Ben Seghir pour donner l’avantage à Monaco ! 😍🔥 #ASMHAC pic.twitter.com/UTymc8jOHu — DAZN France (@DAZN_FR) September 22, 2024

Monac’haut au classement.

Monaco (4-4-2) : Köhn – Teze (Diatta, 79e), Singo, Kehrer, Caio Henrique – Minamino (Akliouche, 61e), Magassa (Zakaria, 46e), Camara (Ben Seghir, 46e), Golovine – Balogun, Ilenikhena (Matazo, 87e). Entraîneur : Adi Hütter.

Le Havre (5-4-1) : Desmas – Nego, Sangante, Salmier (Sabbi, 79e), Lloris, Operi – Kuzyaev (Joujou, 73e), Touré, Kechta (Ngoura, 79e), Targhalline (Soumaré, 73e) – Casimir (Ndiaye, 73e). Entraîneur : Didier Digard.