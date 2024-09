Pronostic Monaco Le Havre : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Monaco fait le taf face au Havre

L’AS Monaco a fini 2e de L1 la saison passée, derrière le Paris Saint-Germain. L’entame de championnat est d’excellente facture avec 3 victoires face à Saint-Étienne, Lyon et Auxerre pour un nul contre Lens. Le bilan est très bon avec 10 points pris, 7 buts inscrits et surtout un seul encaissé. En plus de cette excellente entame en Ligue 1, le club de la Principauté a signé un exploit jeudi pour son entrée en lice en Ligue des champions en dominant le FC Barcelone (2-1). Lors de cette rencontre, les Monégasques ont poussé les Catalans à la faute et ont profité de leur supériorité numérique pour s’imposer. Pour affronter Le Havre, Hütter pourrait apporter quelques changements dans son groupe en incorporant Balogun, Golovine ou Ilenikhena, buteur décisif face aux Blaugrana.

En face, l’objectif du Havre pour ce nouvel exercice est clair, assurer de nouveau son maintien malgré le départ d’Elsner. Battu lors de la 1re journée par le PSG malgré un bon match, le club normand s’est repris ensuite en signant deux succès importants face à deux adversaires directs dans la course au maintien, l’AS Saint-Étienne et l’AJ Auxerre. En revanche, les Havrais n’ont pas su enchaîner à Toulouse le week-end dernier (2-0). Avec 6 points, la bande de Didier Digard occupe la 9e place avec 3 points de plus que le 1er relégable. Impressionnant contre le Barça, Monaco devrait faire le taf contre Le Havre et prendre 3 points importants.

