Pronostic Monaco Le Havre : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Monaco renoue avec le succès face au Havre

Monaco fait partie des équipes visant le podium de Ligue 1. Actuellement, le club de la Principauté doit se contenter de la 4e place avec 1 point de retard sur le 3e, Brest, et 4 sur le second, Nice. Tout reste possible pour la bande à Adi Hutter, mais elle doit pour cela insuffler une nouvelle dynamique. En effet, lors des 2 derniers matchs, le club du Rocher s’est incliné contre Reims à Louis II (1-3) et a été tenu en échec par Marseille (2-2) au Vélodrome. Lors de cette rencontre, les Monégasques se sont rapidement retrouvés en infériorité numérique et même à 9 en fin de rencontre. Porté par le talent des Ben Yedder, Akliouche et surtout de Golovin, Monaco a accroché un point précieux. En revanche, Hutter ne pourra pas compter sur Maripan et Zakaria, expulsés face à l’OM. Ces absences s’ajoutent à celles des Caio Henrique, Embolo, ou Balogun blessés et aux indisponibilités des joueurs engagés avec leurs sélections comme les Singo, Jakobs, Camara ou Minamino. Malgré cette cascade d’absence, l’ASM garde un XI de qualité

En face, Le Havre a un objectif totalement différent puisque le club normand joue le maintien. Actuellement, la formation havraise se trouve en 11e position avec 7 points d’avance sur le premier relégable. Porté par son collectif, le HAC a récemment remporté un match important face à Lyon (3-1) avant de résister à Lorient (3-3). Au Moustoir, les Havrais sont passés proches de la défaite en concédant un but dans le temps additionnel. Tout juste rentré de la CAN, l’expérimenté André Ayew a égalisé de très belle manière pour permettre à son équipe de prendre 1 point face aux Merlus. En dominant Châteauroux en 16e de finale, le Havre affrontera Strasbourg pour décrocher une place en quart de finale de la Coupe de France. Pour ce déplacement en Principauté, Luka Elsner ne pourra pas compter sur son attaquant Mohamed Bayo qui dispute les quarts de finale de la CAN avec la Guinée. A domicile, l’ASM devrait prendre le dessus sur Le Havre et mettre la pression sur Brest et Nice.

Le Havre bloque Monaco